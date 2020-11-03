День холостяка: OBOZREVATEL зробив добірку найзатребуваніших ґаджетів

Щорічно 11 листопада відзначають визначну подію – День холостяка, цей день прийнято вважати найсприятливішим для заведення нових знайомств і зав'язування відносин. Віднедавна цей день асоціюється також зі знижками на китайських маркетплейсах, зокрема на Aliexpress.

Українські магазини вирішили запозичити цю традицію, і починаючи з першої половини листопада любителі шопінгу можуть неабияк заощадити на покупках, купивши довгоочікувані товари або послуги зі знижкою. Найвигідніші пропозиції можна знайти в розділі Промокоди.

Масовий розпродаж на Aliexpress відбудеться вже в середу, 11.11, і у вас буде унікальна можливість придбати техніку, ґаджети зі знижкою до 90%.

Для того, щоб швидше і зручніше знайти справді корисний девайс OBOZREVATEL підготував перелік найбільш затребуваних товарів:

1. Кабель для зарядки мобільного пристрою – діапазон цін варіюється від 45 гривень.

2. Бездротові водонепроникні Bluetooth-навушники з мікрофоном, до того ж зараз діє додаткова знижка 25%.

3. Електробритва – може бути чудовим варіантом подарунка для вашої другої половини на майбутні свята, до того ж до 11.11 товар можна придбати за півціни.

4. Смарт-браслети – стали незамінним аксесуаром в повсякденному житті, найбільш популярним брендом фітнес-браслетів є Xiaomi, на період розпродажу на них діє знижка до 44%.

5. Робот-пилосос – найбільш затребувана річ у кожному будинку, завдяки якій можна поєднувати прибирання і займатися власними справами. Тільки на період розпродажу товар можна замовити з хорошою знижкою до 46%.