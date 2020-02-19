Тризуб якому тисяча років: в Україні відзначається День державного герба

19 лютого в Україні відзначають День державного герба. Жовтий Тризуб, який існував ще за часів князя Володимира, пройшов довгий шлях, залишаючись символом незалежності навіть в радянський період.

Як з'явився український герб, чому він називається малим і що сталося з Великим Державним гербом – в матеріалі OBOZREVATEL.

Герб України

Звідки взявся герб України

За часів Київської Русі Тризуб був символом княжого роду Рюриковичів. Відомо, що печатки з Тризубом були у послів князя Олега. У свою чергу князь Володимир карбував монети з Тризубом і зробив його своїм князівським знаком – це значить, що сучасний український герб використовувався ще тисячу років тому.

Символ князя Володимира wikipedia

Пізніше характерний тризуб на довгий час був забутий і повернувся в якості державного символу вже в 1900-х роках. Тоді, 25 лютого 1918 року в Коростені Українська Центральна Рада офіційно затвердила Тризуб як герб УНР.

Малий герб УНР wikipedia

В період існування УРСР Тризуб старанно дискредитувався радянською владою. Однак він залишався символом національно-визвольного руху і боротьби за незалежність України.

Сучасний герб незалежної України був затверджений 19 лютого 1992 року рішенням Верховної Ради. Саме тоді державний символ набув свого сучасного вигляду: жовтий тризуб на синьому щиті.

Чому герб називається малим?

У більшості країн світу існує два види гербів: малий, на якому зображено лише головний символ держави, і великий, який є малим гербом з додатковими елементами та прикрасами. Тризуб на синьому геральдичному щиті – це Малий герб України. При цьому, згідно зі статтею №20 Конституції України, Тризуб є центральним елементом Великого Державного герба.

Великий Державний герб України

Питання Великого герба піднімається з моменту здобуття Україною незалежності. За ці роки було проведено три конкурси на герб України: в 1991-му, 1996-му і 2007 роках, але ні на одному з них не було переможця.

Проект Великого Герба 1996 року

Найближче до прийняття Великого герба Україна була у 2009 році – тоді Кабінет міністрів затвердив проект Великого Державного герба. Однак через низку помилок і неточностей в запропонованому зображенні, цей проект так і не було винесено на розгляд Верховної Ради.

Проект Великого Герба 2009 року

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Великобританії вибухнув дипломатичний скандал через те, що герб України внесли в довідник по екстремістським організаціям.

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