День фармацевта 2019: кращі привітання та листівки зі святом

День фармацевта в Україні святкується в третю суботу вересня. У 2019 цей день випадає на 21 вересня.
Це професійне свято відзначається не тільки фармацевтами, а й провізорами, працівниками організацій з контролю за якістю продукції, і всіма, хто пов'язаний з виробництвом ліків. OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитися з яскравими привітаннями у віршах і прозі.
День фармацевта 2019 – привітання у віршах
Професія провізора важлива,
На жаль без ліків жити неможливо.
У цьому світі, щоб довго жити,
Потрібно щось вколоти, щось попити.
Ліками й добрим словом лікувати
Покликані ми з вами. Так тримати!
Тому здорові будьте і щасливі,
А ваші вчинки мудрі і сміливі.
***
За стільки літ роботи у аптеці
Іще ні разу на своїм віку
Не завагалось дивне Ваше серце,
Що вибрало професію таку.
А навпаки, вистукує гучніше,
Підказує "Ти правильно живеш!"
Бо що в житті є, дійсно, важливіше,
Коли не лиш для себе, а й для інших
Частинку свого серця віддаєш?
День фармацевта 2019 – привітання в прозі
Сердечно вітаю Вас з професійним святом - Днем фармацевтичного працівника. Нехай Ваша сумлінна праця стане вагомим внеском у збереження і зміцнення здоров'я нації. Бажаю Вам професійних успіхів, натхнення в усіх справах, здійснення задумів, благополуччя і сімейного тепла!
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Вітаю фармацевтів з професійним святом. Бажаю Вам щастя, здоров'я і успішного розвитку бізнесу. Робота фармацевта - важлива складова лікувального процесу, оскільки саме від фармацевтів багато в чому залежить отримання пацієнтом якісних і ефективних лікарських препаратів. Нехай оцінкою роботи фармацевтів завжди буде фраза "Точно, як в аптеці".
Зі святом!
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Осінь дарує нам не тільки сумні, але і радісні дні. З цим погодяться всі фармацевти, бо саме в осінню пору, в вересні, святкується їхнє професійне свято, День фармацевтичного працівника.
Бажає всім фармацевтам терпіння і наполегливості, миру і процвітання!
День фармацевта 2019 – листівки
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