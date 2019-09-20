День фармацевта 2019: кращі привітання та листівки зі святом

День фармацевта в Україні святкується в третю суботу вересня. У 2019 цей день випадає на 21 вересня.

Це професійне свято відзначається не тільки фармацевтами, а й провізорами, працівниками організацій з контролю за якістю продукції, і всіма, хто пов'язаний з виробництвом ліків. OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитися з яскравими привітаннями у віршах і прозі.

День фармацевта 2019 – привітання у віршах

Професія провізора важлива,

На жаль без ліків жити неможливо.

У цьому світі, щоб довго жити,

Потрібно щось вколоти, щось попити.

Ліками й добрим словом лікувати

Покликані ми з вами. Так тримати!

Тому здорові будьте і щасливі,

А ваші вчинки мудрі і сміливі.

***

За стільки літ роботи у аптеці

Іще ні разу на своїм віку

Не завагалось дивне Ваше серце,

Що вибрало професію таку.

А навпаки, вистукує гучніше,

Підказує "Ти правильно живеш!"

Бо що в житті є, дійсно, важливіше,

Коли не лиш для себе, а й для інших

Частинку свого серця віддаєш?

День фармацевта 2019 – привітання в прозі

Сердечно вітаю Вас з професійним святом - Днем фармацевтичного працівника. Нехай Ваша сумлінна праця стане вагомим внеском у збереження і зміцнення здоров'я нації. Бажаю Вам професійних успіхів, натхнення в усіх справах, здійснення задумів, благополуччя і сімейного тепла!

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Вітаю фармацевтів з професійним святом. Бажаю Вам щастя, здоров'я і успішного розвитку бізнесу. Робота фармацевта - важлива складова лікувального процесу, оскільки саме від фармацевтів багато в чому залежить отримання пацієнтом якісних і ефективних лікарських препаратів. Нехай оцінкою роботи фармацевтів завжди буде фраза "Точно, як в аптеці".

Зі святом!

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Осінь дарує нам не тільки сумні, але і радісні дні. З цим погодяться всі фармацевти, бо саме в осінню пору, в вересні, святкується їхнє професійне свято, День фармацевтичного працівника.

Бажає всім фармацевтам терпіння і наполегливості, миру і процвітання!

День фармацевта 2019 – листівки

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