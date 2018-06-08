День друзів 2018: привітання та листівки

9 червня 2018 року в Україні відзначається Міжнародний день друзів - International Friends Day.

Історія замовчує про те, за яких обставин виникло це свято, хто був його ініціатором і в якій країні в цей день вперше вшановували друзів.

Але це і не важливо. Головне, що сьогодні є прекрасна нагода обійняти кращих друзів, зізнатися їм у любові, сказати, як багато вони значать для вас, подякувати за все хороше. І, звичайно, оригінально привітати.

OBOZREVATEL знає, як зробити це найкращим чином.

GetBg.net

Привітати подругу

Бажаю бути гарною,

Яскравою, стрункою,

Щоб хлопців усіх вабила

Чарівністю й красою.

Щоб на руках носили,

На "Бентлі" щоб катали,

Та від душі щоранку

Щоб квіти дарували.

Щоб були завжди грошики

На суконьку та сумку,

На чобітки хороші

Та безліч подарунків!

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Нехай трояндою твоя краса розквітне,

Хай радісні думки не полишають ні на мить,

Нехай життя тебе дивує колоритне.

І хай тобі в усьому таланить!

Моя ти подруго! Сьогодні лиш для тебе

Цей день ясний, і гості, і слова,

І у гаю веселий чутно щебет,

І гріє присмак терпкого вина.

Хай не вичерпується успіху струмок,

Нехай тече твоя ріка натхнення.

Хай доля шле достатку — як зірок.

І Божого тобі благословення!

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Нехай радісно світяться очі,

Нехай серце не знає турбот.

Я бажаю тобі все, що хочеш,

Досягай у всіх справах висот.

Будь завжди працьовита та щедра,

Не марнуй зазря часу, живи.

Нехай доля тобі, безсумнівно,

Дасть веселі та сонячні дні!

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Привітати друга

Хай щастя заходить до тебе щоденно,

Щоб ти не втомився у справах буденних,

Зі смаком кохання собі обирав,

Любив до нестями й себе шанував.

Хай модні курорти завжди зустрічають,

На добру роботу тебе надихають,

Щоб все, що хотів, ти одразу придбав,

Ні в чому потреби ніколи не мав.

Нехай "по феншую" все буде в житті,

Друган мій, ось що я бажаю тобі!

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Бажаю тобі завжди радісно жити,

Легко працювати, відверто любити,

Не мати проблем, усі гори звертати,

Завжди бути першим та перемагати,

Щодня молодіти та сил набиратись,

Та перед жінками завжди красуватись!

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Кращі афоризми про дружбу

"Друг - це одна душа, яка живе в двох тілах" (Аристотель)

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"Вибирай друга не поспішаючи, ще менше поспішай проміняти його" (Бенджамін Франклін)

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"Хто людяний, той дає іншим опору, бажаючи сам її мати, і допомагає їм досягти успіху, бажаючи сам його досягти" (Конфуцій)

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"Для того щоб жити довго, прибережи для себе старого вина і старого друга" (Піфагор)

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"Справжній друг з тобою, коли ти не правий. Коли ти правий, всякий буде з тобою" (Марк Твен)

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"Справжній друг - це той, хто буде тримати тебе за руку і відчувати твоє серце" (Габріель Маркес)

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"Друг усім - нічий друг" (Аристотель)

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"Хороші друзі дістаються тому, хто сам уміє бути хорошим другом". (Нікколо Макіавеллі)