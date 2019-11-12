Всесвітній день доброти: кращі привітання зі святом

Всесвітній день доброти традиційно святкують 13 листопада. Символом свята є відкрите серце.

День доброти був встановлений у 1998 році, на першій конференції Всесвітнього руху доброти в Токіо. Головне завдання цього свята – це нагадати людям про важливість проявів людяності і взаємодопомоги в складному сучасному світі. OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитися з яскравими, а головне – добрими привітаннями у віршах і прозі.

Всесвітній день доброти

Всесвітній день доброти – привітання у віршах

А доброта, як сонце на світанку —

Освітлює і зігріває все.

І цілий світ в прозорому серпанку

Тепло і добрість у собі несе.

І так приємно радість відчувати,

І дотик ніжний сонечка згори.

І хочеться всю землю обійняти,

Бо щастя всюди, що не говори.

***

Хай день прийдешній радість всім дарує,

Добро у серці кожному живе.

Ну, а погода хай собі жартує,

Хай в небі хмара дощова пливе,

І виє вітер, а навкруг калюжі,

І дощ невпинно з ночі ще січе.

І ніде заховатися від стужі,

А дощик прибавляє ще і ще.

Але в душі хай буде тепло й ясно,

Любов трояндою чарівною цвіте,

І хай сьогодні буде все прекрасно,

То ж правило для всіх таке просте:

Всміхайтеся і будете щасливі,

І про хороше думайте завжди.

***

Набудьтесь з рідними, як є ще час.

Натіштеся життям, як ще можливо.

Ніхто не знає, що чекає нас,

Й яке коли життя підкине диво.

Бо світ жорстокий, біди в ньому є

Й яка прийде до нас — ніхто не знає.

Добру відкрийте серденько своє,

І хай жива любов у нім палає.

І промінець тепла ясний живе,

А щирістю заповніть всі простори.

Та й доброта рікою хай пливе,

Бо здатна подолати мури й гори.

Життя не витрачайте на пусте,

Бо в нас воно одне і більш не буде.

Добро скрізь сійте, хай воно росте,

Хай зацвіте й заколоситься всюди.

Всесвітній день доброти

Всесвітній день доброти – привітання в прозі

Вітаю зі Всесвітнім днем доброти і від душі бажаю ніколи не втрачати віри у все хороше, завжди боротися за справедливість і милосердя, допомагати доброті восторжествувати над злом. Нехай кожен день буде ясним і добрим, нехай тебе оточують хороші і щирі люди, нехай в твоєму серці живе любов і світла надія. Роби добро і нехай у відповідь до тебе прилітає бумеранг щастя.

***

Вітаю зі Всесвітнім днем доброти і бажаю, щоб в твоєму житті не було місця для злості і зневіри, щоб в твоєму серці завжди виникало бажання робити добрі справи, від чого і радіти життю! Бажаю посмішок і щастя, теплоти спорідненої душі і удачі для всіх добрих починань!

***

У Всесвітній день доброти хочеться побажати жити щасливо і весело, адже щаслива людина ніколи нікому не заздрить і прагне робити добрі вчинки. Нехай життя буде сповнена такими людьми, нехай в серці живе щира радість, а душа дарує промінчики надії і добра.

Всесвітній день доброти – листівки і картинки

Всесвітній день доброти

Всесвітній день доброти

Всесвітній день доброти

Всесвітній день доброти

Всесвітній день доброти

Всесвітній день доброти

Всесвітній день доброти

Всесвітній день доброти

Всесвітній день доброти

Всесвітній день доброти

Всесвітній день доброти

Всесвітній день доброти

Всесвітній день доброти

Всесвітній день доброти

Всесвітній день доброти

Всесвітній день доброти – відео-привітання

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