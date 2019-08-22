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День державного прапора України: кращі привітання та листівки

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В Україні 23 серпня відзначається День державного прапора. У це свято прийнято вивішувати український прапор на роботі і вдома.

З Днем прапора вітають колег, друзів і знайомих. OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитися з яскравими привітаннями та листівками з Днем державного прапора.

День державного прапора – поздоровлення у віршах

Державний прапор України –

Це стяг із двох подовжніх смуг.

Він символ вільної людини,

У ньому український дух!

У синім – небо Батьківщини,

Його безкрайність і блакить,

І вище нього, Україно,

Хай пісня нації летить!

У жовтім кольорі – колосся,

Багатство нашої землі.

Щоб у достатку всім жилося,

І в люднім місті, і в селі.

Нехай він нас завжди єднає,

Його із гордістю несуть.

А світ, побачивши, впізнає:

Під стягом Українці йдуть!

День державного прапора України: кращі привітання та листівки

Небеса блакитні

Сяють з глибини,

А пшеничні й житні

Мерехтять лани.

Образ цей не зблідне,

Хоч минуть жнива.

Це знамено рідне –

Злото й синява.

Прапор наш, як літо,

В сонці майорить.

По долині – жито,

По горі – блакить.

Прапор наш – не битва,

Не рушничний дріб:

По горі молитва,

По долині – хліб.

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Останні дні СРСР: як Україна боролася за незалежність

День Державного прапора відзначаємо,

Пишається Україна прапором, це всі ми знаємо.

Ми вітаємо дорогу Батьківщину нашу,

Квітни, співай і тільки кращай!

Ми бажаємо українцям удачі й перемог,

Щоб не було проблем і незгод.

Бажаємо Україні милій процвітати,

Та щастя-радості пізнати.

Державний прапор України

Державний прапор України

24.ua

День державного прапора – привітання в прозі

Вітаю з Днем Державного прапора України. Бажаю, щоб небо над головою було завжди ясним і блакитним, а урожай щедрим і багатим. Нехай прапор України гордо в'ється та наповнює душу патріотизмом і прагненням до світлого майбутнього.

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Украинский флаг на митинге в Москве 10 августа

Щиро вітаю вас з Днем Державного прапора України. Для кожної країни прапор - символ її суверенітету та єдності нації, уособлення її могутності і незалежності. У всі часи державний прапор - священний. За нього віддавали життя і проливали кров, повага до прапора - це повага до свого народу, його коріння і традицій. Упевнений, що, дивлячись на полотнище прапора, кожен українець - як житель великої країни - відчуває гордість за свою Батьківщину, за свій великий народ.

Перевернутий прапор України в природі

Перевернутий прапор України в природі

militaryarms

23 серпня, напередодні Дня незалежності, ми вшановуємо один з трьох символів суверенітету нашої держави – Державний Прапор України. Синьо-жовтий стяг уособлює нашу незалежність, є історичною пам’яттю та гордістю народу. Бажаю злагоди, сил та натхнення, успіхів у роботі на благо нашої країни! Хай розум, воля і любов до рідного краю згуртовують нас для здійснення високої мети – процвітання соборної, вільної, неподільної і могутньої України. Миру і процвітання нашій Державі!

День державного прапора – картинки

День державного прапора України: кращі привітання та листівки
День державного прапора України: кращі привітання та листівки
День державного прапора України: кращі привітання та листівки
День державного прапора України: кращі привітання та листівки
День державного прапора України: кращі привітання та листівки
День державного прапора України: кращі привітання та листівки
День державного прапора України: кращі привітання та листівки

Як повідомляв OBOZREVATEL, в серпні 2019 року на українців чекає 10 неробочих днів, включаючи державні свята. Три вихідних поспіль випадають на День прапора і День Незалежності.

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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Украинцы чем больше вы самогордитесь.. тем убогее вы смотритесь во всем мире)))
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
З Днем Державного прапора України !!!
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
kiy Valeriy, ))))трусы у тебя желтоблакитные??
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