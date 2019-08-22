День державного прапора України: кращі привітання та листівки

В Україні 23 серпня відзначається День державного прапора. У це свято прийнято вивішувати український прапор на роботі і вдома.
З Днем прапора вітають колег, друзів і знайомих. OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитися з яскравими привітаннями та листівками з Днем державного прапора.
День державного прапора – поздоровлення у віршах
Державний прапор України –
Це стяг із двох подовжніх смуг.
Він символ вільної людини,
У ньому український дух!
У синім – небо Батьківщини,
Його безкрайність і блакить,
І вище нього, Україно,
Хай пісня нації летить!
У жовтім кольорі – колосся,
Багатство нашої землі.
Щоб у достатку всім жилося,
І в люднім місті, і в селі.
Нехай він нас завжди єднає,
Його із гордістю несуть.
А світ, побачивши, впізнає:
Під стягом Українці йдуть!
Небеса блакитні
Сяють з глибини,
А пшеничні й житні
Мерехтять лани.
Образ цей не зблідне,
Хоч минуть жнива.
Це знамено рідне –
Злото й синява.
Прапор наш, як літо,
В сонці майорить.
По долині – жито,
По горі – блакить.
Прапор наш – не битва,
Не рушничний дріб:
По горі молитва,
По долині – хліб.
День Державного прапора відзначаємо,
Пишається Україна прапором, це всі ми знаємо.
Ми вітаємо дорогу Батьківщину нашу,
Квітни, співай і тільки кращай!
Ми бажаємо українцям удачі й перемог,
Щоб не було проблем і незгод.
Бажаємо Україні милій процвітати,
Та щастя-радості пізнати.
Державний прапор України
24.ua
День державного прапора – привітання в прозі
Вітаю з Днем Державного прапора України. Бажаю, щоб небо над головою було завжди ясним і блакитним, а урожай щедрим і багатим. Нехай прапор України гордо в'ється та наповнює душу патріотизмом і прагненням до світлого майбутнього.
Щиро вітаю вас з Днем Державного прапора України. Для кожної країни прапор - символ її суверенітету та єдності нації, уособлення її могутності і незалежності. У всі часи державний прапор - священний. За нього віддавали життя і проливали кров, повага до прапора - це повага до свого народу, його коріння і традицій. Упевнений, що, дивлячись на полотнище прапора, кожен українець - як житель великої країни - відчуває гордість за свою Батьківщину, за свій великий народ.
Перевернутий прапор України в природі
militaryarms
23 серпня, напередодні Дня незалежності, ми вшановуємо один з трьох символів суверенітету нашої держави – Державний Прапор України. Синьо-жовтий стяг уособлює нашу незалежність, є історичною пам’яттю та гордістю народу. Бажаю злагоди, сил та натхнення, успіхів у роботі на благо нашої країни! Хай розум, воля і любов до рідного краю згуртовують нас для здійснення високої мети – процвітання соборної, вільної, неподільної і могутньої України. Миру і процвітання нашій Державі!
День державного прапора – картинки
Як повідомляв OBOZREVATEL, в серпні 2019 року на українців чекає 10 неробочих днів, включаючи державні свята. Три вихідних поспіль випадають на День прапора і День Незалежності.
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