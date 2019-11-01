Всесвітній день чоловіків: оригінальні привітання зі святом

Всесвітній день чоловіків традиційно святкується в першу суботу листопада. У 2019 цей день випадає на 2 листопада. Це свято не слід плутати з Міжнародним чоловічим днем, який щорічно святкується 19 листопада.

Заснувати це свято у 2000 році запропонував екс-генсек ЦК КПРС Михайло Горбачов. Спочатку пропозицію було прийнято віденським магістратом і відділенням ООН, а пізніше затверджено на міжнародному рівні. OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитися з яскравими привітаннями для чоловіків у віршах і прозі.

Всесвітній день чоловіків – привітання у віршах

Чоловіче мій рідненький, я тебе кохаю,

З Міжнародним чоловічим днем вітаю,

І бажаю, щоб щасливим був ти і багатим,

Настрій мав завжди хороший — і в будні, і в свята!

Щоб здоров’я мав міцненьке, гарний був та дужий,

Щоб завжди були ми разом, проживали дружно,

Щоби радість була в серці і грошей багато,

Щоб рідня і вірні друзі — всі збирались в хату!

***

З днем святковим, коханий, вітаю,

Побажань моїх безліч тобі,

Чоловік ти найкращий, я знаю,

Поруч будеш в боротьбі.

Хай в житті все складається добре,

І в роботі не буде проблем,

По життю йди завжди енергійно,

В серці з добрим, яскравим вогнем.

***

В сучасний двадцять перший вік

Ти — найкращий чоловік!

Як казав колись Спанч Боб:

"Хто образить — зразу в лоб!"

Вдача й мужність при тобі,

Що ж побажати ще тобі?

Хай ще життя продовжиться віком,

І бути завжди прекрасним чоловіком!

Всесвітній день чоловіків – привітання в прозі

Щиро вітаю зі Всесвітнім днем чоловіків і від душі бажаю незгасної хоробрості серця і мужності душі, безсумнівної удачі і стабільного блага, вірних цілей і бравих перемог, надійних товаришів і щирої любові, благородних вчинків і оптимістичного настрою.

***

Забити цвях в стіну або обійняти в скрутну хвилину, хто зможе зробити це краще за вас, дорогі чоловіки? Дуже приємно, що сьогодні можна відзначити всесвітній день чоловіків майже так само яскраво, як і 8 Березня. Так побажаємо всім вам у це прекрасне свято з легкістю досягати успіху, ніколи не сумувати і прислухатися до своїх другим половинкам - адже ми, які б дурниці вам не говорили, робимо це люблячи і з турботою про вас.

***

Якби ми жили за часів античності, сам Аполлон заздрив б тобі мовчки, а грізний Зевс вряди-годи питав би мудрої поради у тебе. Вітаю зі Всесвітнім днем чоловіків і бажаю завжди бути міцним духом, сильним всім організмом, веселим душею і відважним серцем! Успіхів гідного чоловіка і удачі тобі у всіх справах!

Всесвітній день чоловіків – листівки і картинки

Всесвітній день чоловіків – відео привітання

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