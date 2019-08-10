Майстри молотка і дрилі: коли святкують День будівельника 2019 в Україні

День будівельника в Україні в 2019 році відзначатимуть 11 серпня. У цей день святкують не лише будівельники, але і всі причетні – муляри, теслі, архітектори, проектувальники і т.д.
За традицією День будівельника не прив'язаний до конкретної дати, а святкується у другу неділю серпня. Вперше ж це свято було введено на національному рівні в СРСР, в 1956 році.
OBOZREVATEL зібрав для своїх читачів найкращі листівки і привітання з Днем будівельника.
Праздник крепкого бетона,
Прочных касок и катка,
Металлического звона
И удара молотка.
Гвозди, дрель, шуруп, отвертка
И бульдозер — в самый раз!
С Днем строителя сегодня
Поздравляем мы всех вас.
Пусть цемент ложится ровно,
Пусть не падает стена.
И всегда пусть, в сказке словно,
Будет жизнь защищена!
Постройте жизнь свою красиво
Из ярких камешков любви.
И всё пусть будет вам под силу,
Свернуть чтоб горы вы смогли.
Над головой пусть будет крыша,
Пусть станет крепостью семья,
В труде не будет отдых лишним.
Ура строителям, друзья!
С Днём строителя, строители!
И с дипломом, и любители.
Всех кто варит, заливает,
Штукатурит, утепляет,
Красит, месит, гвозди бьёт,
Плитку "ложит", пол кладет,
Пусть за труд вас уважают
И с лихвой вознаграждают.
Крепкого здоровья всем
И объектов без проблем!
Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 серпня в Україні і всьому православному світі святкувався день Пантелеймона-цілителя.
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