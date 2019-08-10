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Майстри молотка і дрилі: коли святкують День будівельника 2019 в Україні

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День будівельника в Україні в 2019 році відзначатимуть 11 серпня. У цей день святкують не лише будівельники, але і всі причетні – муляри, теслі, архітектори, проектувальники і т.д.

За традицією День будівельника не прив'язаний до конкретної дати, а святкується у другу неділю серпня. Вперше ж це свято було введено на національному рівні в СРСР, в 1956 році.

OBOZREVATEL зібрав для своїх читачів найкращі листівки і привітання з Днем будівельника.

Майстри молотка і дрилі: коли святкують День будівельника 2019 в Україні
Майстри молотка і дрилі: коли святкують День будівельника 2019 в Україні

Праздник крепкого бетона,

Прочных касок и катка,

Металлического звона

И удара молотка.

Гвозди, дрель, шуруп, отвертка

И бульдозер — в самый раз!

С Днем строителя сегодня

Поздравляем мы всех вас.

Пусть цемент ложится ровно,

Пусть не падает стена.

И всегда пусть, в сказке словно,

Будет жизнь защищена!

Майстри молотка і дрилі: коли святкують День будівельника 2019 в Україні
Майстри молотка і дрилі: коли святкують День будівельника 2019 в Україні

Постройте жизнь свою красиво

Из ярких камешков любви.

И всё пусть будет вам под силу,

Свернуть чтоб горы вы смогли.

Над головой пусть будет крыша,

Пусть станет крепостью семья,

В труде не будет отдых лишним.

Ура строителям, друзья!

С Днём строителя, строители!

Майстри молотка і дрилі: коли святкують День будівельника 2019 в Україні
Майстри молотка і дрилі: коли святкують День будівельника 2019 в Україні

И с дипломом, и любители.

Всех кто варит, заливает,

Штукатурит, утепляет,

Красит, месит, гвозди бьёт,

Плитку "ложит", пол кладет,

Пусть за труд вас уважают

И с лихвой вознаграждают.

Крепкого здоровья всем

И объектов без проблем!

Майстри молотка і дрилі: коли святкують День будівельника 2019 в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 серпня в Україні і всьому православному світі святкувався день Пантелеймона-цілителя.

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Тема
свята
Місце
Україна
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Странно ,почему этот праздник не перенесли,его же отмечают оккупанты в России ??
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