День боротьби зі СНІДом: що потрібно знати про хворобу

У вівторок, 1 грудня, відзначається Всесвітній день боротьби зі СНІДом. Його було проголошено ВООЗ 1988 року з метою підвищити обізнаність суспільства про епідемію СНІДу, а також вшанувати пам'ять жертв захворювання.

У багатьох країнах світу цього дня проходять просвітницькі та діагностичні заходи. OBOZREVATEL розповідає, що це за хвороба, які має симптоми та як можна запобігти зараженню.

Що таке СНІД

Синдром набутого імунного дефіциту – захворювання, яке викликає вірус імунодефіциту людини (ВІЛ). СНІД є останньою стадією розвитку ВІЛ-інфекції, при якій імунна система виявляється зруйнованою і організм втрачає здатність чинити опір інфекціям. У результаті можуть розвинутися "опортуністичні" хвороби – ті, на які люди без ВІЛ майже не хворіють або хворіють украй рідко.

Всесвітній день боротьби зі СНІДом було проголошено ВООЗ в 1988 році jis.gov.jm

Симптоми СНІДу

Ознаками СНІДу можуть бути:

грипоподібний стан (біль у горлі, кашель, лихоманка, головний біль);

нудота і блювота без видимих причин;

потіння вночі і часте підвищення температури;

пневмонія, герпес і туберкульоз в анамнезі;

дерматит, оніхомікоз, кандидоз;

запалення лімфовузлів;

тривала діарея;

втрата ваги.

За наявності одного та більше названих симптомів потрібно звертатися по медичну допомогу. Це дає змогу визначити діагноз на ранніх стадіях і призначити ефективне лікування. Як відомо, на сьогодні ВІЛ-інфекцію лікують за допомогою антиретровірусної терапії, яка дає можливість пацієнтам вести нормальний спосіб життя, а його тривалість не відрізняється від тривалості життя здорових людей.

Як передається ВІЛ

під час незахищених статевих актів;

під час переливання крові від зараженої людини та похідних такої крові;

під час багаторазового використання шприців і голок;

від матері до дитини під час вагітності та грудного вигодовування.

Профілактика СНІДу

Щоб уникнути зараження, варто позбутися частої зміни статевих партнерів і незахищених статевих актів. Категорично не можна використовувати ін'єкційні голки та шприци, що вже були у використанні, а також чужі зубні щітки, бритви та інші предмети особистої гігієни. У стоматології під час оперативних втручань повинні використовуватися тільки стерильні інструменти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в ООН заявили, що через пандемію прогрес у лікуванні ВІЛ/СНІДу може відсунутися на десять років назад.