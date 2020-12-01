День боротьби зі СНІДом: що потрібно знати про хворобу

У вівторок, 1 грудня, відзначається Всесвітній день боротьби зі СНІДом. Його було проголошено ВООЗ 1988 року з метою підвищити обізнаність суспільства про епідемію СНІДу, а також вшанувати пам'ять жертв захворювання.

У багатьох країнах світу цього дня проходять просвітницькі та діагностичні заходи. OBOZREVATEL розповідає, що це за хвороба, які має симптоми та як можна запобігти зараженню.

Синдром набутого імунного дефіциту – захворювання, яке викликає вірус імунодефіциту людини (ВІЛ). СНІД є останньою стадією розвитку ВІЛ-інфекції, при якій імунна система виявляється зруйнованою і організм втрачає здатність чинити опір інфекціям. У результаті можуть розвинутися "опортуністичні" хвороби – ті, на які люди без ВІЛ майже не хворіють або хворіють украй рідко.

Ознаками СНІДу можуть бути:

грипоподібний стан (біль у горлі, кашель, лихоманка, головний біль);

нудота і блювота без видимих причин;

потіння вночі і часте підвищення температури;

пневмонія, герпес і туберкульоз в анамнезі;

дерматит, оніхомікоз, кандидоз;

запалення лімфовузлів;

тривала діарея;

втрата ваги.

За наявності одного та більше названих симптомів потрібно звертатися по медичну допомогу. Це дає змогу визначити діагноз на ранніх стадіях і призначити ефективне лікування. Як відомо, на сьогодні ВІЛ-інфекцію лікують за допомогою антиретровірусної терапії, яка дає можливість пацієнтам вести нормальний спосіб життя, а його тривалість не відрізняється від тривалості життя здорових людей.

під час незахищених статевих актів;

під час переливання крові від зараженої людини та похідних такої крові;

під час багаторазового використання шприців і голок;

від матері до дитини під час вагітності та грудного вигодовування.

Щоб уникнути зараження, варто позбутися частої зміни статевих партнерів і незахищених статевих актів. Категорично не можна використовувати ін'єкційні голки та шприци, що вже були у використанні, а також чужі зубні щітки, бритви та інші предмети особистої гігієни. У стоматології під час оперативних втручань повинні використовуватися тільки стерильні інструменти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в ООН заявили, що через пандемію прогрес у лікуванні ВІЛ/СНІДу може відсунутися на десять років назад.