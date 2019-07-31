День Блискавок і Громів: що не можна робити

Перші дні серпня є унікальними для ворожінь, загадування бажань, а також обрядів на зміцнення здоров'я.

1-2 серпня в більшості культур світу відзначається свято, пов'язане з блискавками і громами. Наприклад, в Індії воно пов'язане з богом Індрою, в слов'янській традиції – з богом Перуном. У християнській традиції шанується Ілля-пророк.

День Блискавок і Громів має відображення і в природі. Можна помітити, що саме 1-2 серпня на території Європи і Азії спостерігаються найсильніші літні грози. У багатьох країнах в цей період заборонено купатися, щоб не постраждати від блискавки.

Гроза, ілюстрація Столица С

У ці дні прийняти дякувати Вищім Силам за перший урожай – урожай зернових.

На День Блискавок і Громів практикуються найрізноманітніші обряди. Наприклад, якщо в цей час в місцевості, де ви живете, гроза, то можна гадати по грозі.

Для цього необхідно подумки звернутися до бога блискавок і грому, чітко сформулювати запитання і спостерігати за хмарами, які висвічуються блискавкою. Їх обриси, їх форми фактично є відповіддю на запитання.

Також вважається, що вода, зібрана відразу ж після грози, насичена силою блискавок і здатна зцілювати. Цією водою можна змащувати ноги, щоб зцілити або запобігти захворюванням.

За зціленням в ці дні звертаються і до небесного вогню. Для цього практикують спеціальну медитацію. В урівноваженому стані свідомості слід уявити, як стовп чистого вогню сходить з неба і наповнює все тіло людини. Це дає прилив здоров'я і бадьорості на протязі, щонайменше, 2 місяців.

Гроза в полі, ілюстрація https://mota.ru

У День Блискавок і Громів загадують бажання. Для цього потрібно запалити свічку і дивитися через полум'я свічки на північний магнітний полюс (його можна визначити за компасом). При цьому необхідно уявляти події, які хотілося б бачити здійсненими в своєму житті, і посилати їх через полум'я свічки на полюс. Полюс підсилює ці образи і через певний час вони стають реальністю.

Крім того, практикують обряд "свічкова доріжка". Кілька свічок необхідно вибудувати в ряд також у напрямку на північний магнітний полюс, і думки-бажання посилати через цю доріжку.

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