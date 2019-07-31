Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Суспільство

День Блискавок і Громів: що не можна робити

1.8т Читати матеріал російською

Перші дні серпня є унікальними для ворожінь, загадування бажань, а також обрядів на зміцнення здоров'я.

1-2 серпня в більшості культур світу відзначається свято, пов'язане з блискавками і громами. Наприклад, в Індії воно пов'язане з богом Індрою, в слов'янській традиції – з богом Перуном. У християнській традиції шанується Ілля-пророк.

День Блискавок і Громів має відображення і в природі. Можна помітити, що саме 1-2 серпня на території Європи і Азії спостерігаються найсильніші літні грози. У багатьох країнах в цей період заборонено купатися, щоб не постраждати від блискавки.

Гроза, ілюстрація

Гроза, ілюстрація

Столица С

У ці дні прийняти дякувати Вищім Силам за перший урожай – урожай зернових.

На День Блискавок і Громів практикуються найрізноманітніші обряди. Наприклад, якщо в цей час в місцевості, де ви живете, гроза, то можна гадати по грозі.

Новини
Кінець світу: маг сказав, що може погубити людство

Для цього необхідно подумки звернутися до бога блискавок і грому, чітко сформулювати запитання і спостерігати за хмарами, які висвічуються блискавкою. Їх обриси, їх форми фактично є відповіддю на запитання.

Також вважається, що вода, зібрана відразу ж після грози, насичена силою блискавок і здатна зцілювати. Цією водою можна змащувати ноги, щоб зцілити або запобігти захворюванням.

За зціленням в ці дні звертаються і до небесного вогню. Для цього практикують спеціальну медитацію. В урівноваженому стані свідомості слід уявити, як стовп чистого вогню сходить з неба і наповнює все тіло людини. Це дає прилив здоров'я і бадьорості на протязі, щонайменше, 2 місяців.

Гроза в полі, ілюстрація

Гроза в полі, ілюстрація

https://mota.ru

У День Блискавок і Громів загадують бажання. Для цього потрібно запалити свічку і дивитися через полум'я свічки на північний магнітний полюс (його можна визначити за компасом). При цьому необхідно уявляти події, які хотілося б бачити здійсненими в своєму житті, і посилати їх через полум'я свічки на полюс. Полюс підсилює ці образи і через певний час вони стають реальністю.

Новини
Таємниця перевалу Дятлова: маг озвучив містичну розгадку

Крім того, практикують обряд "свічкова доріжка". Кілька свічок необхідно вибудувати в ряд також у напрямку на північний магнітний полюс, і думки-бажання посилати через цю доріжку.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ігор Мехеда Ігор Мехеда
Тема
Ексклюзив
Тег
традиции
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
1
2
Смішно
4
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Яшенко Сергей
Яшенко Сергей
Какой бред вы запостили!
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Поpoшенко Хуйло
Поpoшенко Хуйло
вы,тупицы,победившего кастрюлеголовия-а шо говорит церковь по этому поводу
Показати коментар повністю
Відповісти
0
3

Блоги / думки

ads pixel