День автомобіліста 2019: короткі привітання зі святом

День автомобіліста і дорожника в Україні святкується в останню неділю жовтня. У 2019 це свято припадає на 27 жовтня.
В Україні це свято було затверджено в якості офіційного в 1993 році. Варто відзначити, що в радянські часи це свято стосувалося тільки водіїв, проте в Україні вирішили вітати в цей день як автомобілістів, так і працівників дорожньої сфери. OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитися з яскравими привітаннями у віршах і прозі.
День автомобіліста - привітання у віршах
Неважливо, що ти водиш, – хоч “Мерседес”, хоч трактор,
Учитель ти, директор, а, може, – футболіст,
Значення має один лише фактор:
Якщо є права в кишені, ти – автомобіліст!
І всіх, хто може їздити, хоч повільно, хоч швидко,
Хто життя своє не може уявити без доріг,
Сьогодні вітаємо з днем автомобіліста,
Хай буде шлях вдалим, і нехай береже вас Бог!
***
Хай весело гуде мотор,
Хай на шляху не жде затор,
Хай неприємність обмине,
Хай не скінчається пальне,
Без ям хай буде завжди шлях,
Хай не лежить на ньому цвях,
В дорозі янгол кожну мить
Нехай тебе, водій, хранить!
***
Тобі хочу я побажати
Ніколи не сумувати,
У пробках довго не стирчати,
У ДТП не потрапляти,
І аварій не зустрічати.
Завжди дорогу знати,
І постового не зустрічати.
Права, техпаспорт не втрачати,
У любові і щасті потопати,
Проблем з фінансами не знати,
І у всьому завжди перемагати!
День автомобіліста - привітання в прозі
Вітаю з Днем автомобіліста. Ні цвяха, ні жезла, ні сльоти, ні диму, ні лютих морозів, ні дорогого бензину, ні нудних поїздок, ні важких відстаней. Бажаю завжди їздити з посмішкою і бадьорістю душі, бажаю за кермом своєї машини відчувати себе королем автостради та й усього світу!
***
Вітаю з Днем автомобіліста. Бажаю, щоб взимку машина не промерзала, а дороги були неслизькими, щоб весна була без сльоти і величезних калюж, щоб влітку не доводилося годинами сидіти в пробках в супроводі духоти, щоб восени дороги були чистими і дощ не міг перешкодити жодній твоій поїздці. І, як то кажуть, ні цвяха тобі, ні жезла!
***
З Днем автомобіліста. Автострад удачі, веселій компанії в шляху, таланту водіння, обережності за кермом, море пригод в житті, відмінних ідей в голові, бездоганних доріг попереду, грайливого настрою, ліричних моментів для душі, цікавих подорожей, свободи вибору, теплоти і любові рідних бажаю тобі!
День автомобіліста - листівки
День автомобіліста - відео
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