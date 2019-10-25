День автомобіліста 2019: короткі привітання зі святом

День автомобіліста і дорожника в Україні святкується в останню неділю жовтня. У 2019 це свято припадає на 27 жовтня.

В Україні це свято було затверджено в якості офіційного в 1993 році. Варто відзначити, що в радянські часи це свято стосувалося тільки водіїв, проте в Україні вирішили вітати в цей день як автомобілістів, так і працівників дорожньої сфери. OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитися з яскравими привітаннями у віршах і прозі.

День автомобіліста - привітання у віршах

Неважливо, що ти водиш, – хоч “Мерседес”, хоч трактор,

Учитель ти, директор, а, може, – футболіст,

Значення має один лише фактор:

Якщо є права в кишені, ти – автомобіліст!

І всіх, хто може їздити, хоч повільно, хоч швидко,

Хто життя своє не може уявити без доріг,

Сьогодні вітаємо з днем автомобіліста,

Хай буде шлях вдалим, і нехай береже вас Бог!

***

Хай весело гуде мотор,

Хай на шляху не жде затор,

Хай неприємність обмине,

Хай не скінчається пальне,

Без ям хай буде завжди шлях,

Хай не лежить на ньому цвях,

В дорозі янгол кожну мить

Нехай тебе, водій, хранить!

Новини Філатов розповів про нову школу водіїв трамваїв і тролейбусів у Дніпрі

***

Тобі хочу я побажати

Ніколи не сумувати,

У пробках довго не стирчати,

У ДТП не потрапляти,

І аварій не зустрічати.

Завжди дорогу знати,

І постового не зустрічати.

Права, техпаспорт не втрачати,

У любові і щасті потопати,

Проблем з фінансами не знати,

І у всьому завжди перемагати!

День автомобіліста - привітання в прозі

Вітаю з Днем автомобіліста. Ні цвяха, ні жезла, ні сльоти, ні диму, ні лютих морозів, ні дорогого бензину, ні нудних поїздок, ні важких відстаней. Бажаю завжди їздити з посмішкою і бадьорістю душі, бажаю за кермом своєї машини відчувати себе королем автостради та й усього світу!

***

Вітаю з Днем автомобіліста. Бажаю, щоб взимку машина не промерзала, а дороги були неслизькими, щоб весна була без сльоти і величезних калюж, щоб влітку не доводилося годинами сидіти в пробках в супроводі духоти, щоб восени дороги були чистими і дощ не міг перешкодити жодній твоій поїздці. І, як то кажуть, ні цвяха тобі, ні жезла!

***

З Днем автомобіліста. Автострад удачі, веселій компанії в шляху, таланту водіння, обережності за кермом, море пригод в житті, відмінних ідей в голові, бездоганних доріг попереду, грайливого настрою, ліричних моментів для душі, цікавих подорожей, свободи вибору, теплоти і любові рідних бажаю тобі!

День автомобіліста - листівки

День автомобіліста - відео

Раніше OBOZREVATEL розповідав про новий штраф, який може загрожувати водіям в Україні вже з 1 жовтня.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!