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"Не хочу матюкатися, але бл*дь!" В Україні запропонували заборонити мат, люди розгнівані

1.7тЧитати матеріал російською

На сайті Верховної Ради України з'явився законопроект "Про протидію лихослів'ю", який передбачає очищення української мови від нецензурної лексики.

Його ініціатором стала народна депутатка, політична і громадська діячка Ольга Богомолець. Головним комітетом значиться комітет із питань свободи слова та інформаційної політики, який очолює Вікторія Сюмар. Проект зареєстрований 2 липня, проте станом на ранок 3 липня текст документа був відсутній.

Примітно, що два тижні тому Ольга Богомолець на своїй сторінці в Facebook цікавилася у фоловерів, як вони відносяться до нецензурної лексики.

Так звана дематюкація української мови викликала бурхливу реакцію в мережі. Деякі українці навіть сприйняли такий документ як жарт, інші вважають його повним маразмом.

Українці розлючені новим законопроектом ВРУ

Українці розлючені новим законопроектом ВРУ

Голос Українською

"Бл*, там ще навіть нах*й с*ка бл*ть тексту й*баного закнопроекту немає, п*здець", "Тридцять три дематюкизатори дематюкизували-дематюкизували, та не видематюкизували", "Цікаво, вони список заборонених слів внесуть? Цирк та й годі. Маразм прогресує якось занадто швидко", "А вичерпний перелік слів, словосполучень та мовних зворотів у тексті закону наведуть? Бо тільки так можна всеосяжно впровадити дематюкацію мови у всіх сферах суспільного життя!" — іронічно обурюються користувачі українського сегменту Facebook.

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"Ок, Google — що таке дематюкація мови?", "Вже й поговорити не можна. Дематюкація мови", "Хотілося б не матюкатись, але ж, бл*дь...Вимагаю від Ольги Богомолець закону про заборону колупатися в носі", — пишуть українці.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, українська дитяча письменниця і захисниця державної мови Лариса Ніцой назвала різницю між російським матюком і лайкою в Україні.

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Особа
Ольга Богомолець
Місце
Україна
Тег
українська мова
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
А как же сявка Соколова?
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Я смотрю пора народу собраться и вышвырнуть эту Раду ворюг из рады и сразу отвезти их на СИЗО!!!!они уже никто и не имеют никаких моральных прав вообще что то принимать!!!!ничего скоро выборы и большее твой из рады никто станет ничего найдем вас всех сучар не сбежите))))))))
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Заяць Олександр
Заяць Олександр
Краще хай внесуть законопоект про боротьбу з довбо/обами у державних структурах! Бо маразм зашкалює!
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