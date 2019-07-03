"Не хочу матюкатися, але бл*дь!" В Україні запропонували заборонити мат, люди розгнівані

На сайті Верховної Ради України з'явився законопроект "Про протидію лихослів'ю", який передбачає очищення української мови від нецензурної лексики.

Його ініціатором стала народна депутатка, політична і громадська діячка Ольга Богомолець. Головним комітетом значиться комітет із питань свободи слова та інформаційної політики, який очолює Вікторія Сюмар. Проект зареєстрований 2 липня, проте станом на ранок 3 липня текст документа був відсутній.

Примітно, що два тижні тому Ольга Богомолець на своїй сторінці в Facebook цікавилася у фоловерів, як вони відносяться до нецензурної лексики.

Так звана дематюкація української мови викликала бурхливу реакцію в мережі. Деякі українці навіть сприйняли такий документ як жарт, інші вважають його повним маразмом.

Українці розлючені новим законопроектом ВРУ Голос Українською

"Бл*, там ще навіть нах*й с*ка бл*ть тексту й*баного закнопроекту немає, п*здець", "Тридцять три дематюкизатори дематюкизували-дематюкизували, та не видематюкизували", "Цікаво, вони список заборонених слів внесуть? Цирк та й годі. Маразм прогресує якось занадто швидко", "А вичерпний перелік слів, словосполучень та мовних зворотів у тексті закону наведуть? Бо тільки так можна всеосяжно впровадити дематюкацію мови у всіх сферах суспільного життя!" — іронічно обурюються користувачі українського сегменту Facebook.

"Ок, Google — що таке дематюкація мови?", "Вже й поговорити не можна. Дематюкація мови", "Хотілося б не матюкатись, але ж, бл*дь...Вимагаю від Ольги Богомолець закону про заборону колупатися в носі", — пишуть українці.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, українська дитяча письменниця і захисниця державної мови Лариса Ніцой назвала різницю між російським матюком і лайкою в Україні.

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