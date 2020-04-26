Сегодня дело по иску Суркисов против НБУ, Приватбанка и др. об отмене относительно них процедуры bail-in и возврате списанных в результате ее проведения вкладов является, возможно, одним из самых обсуждаемых судебных споров в Украине.

На данных момент в медиа-пространстве содержится огромное количество разного рода публикаций с абсолютно диаметрально противоположными позициями.

Поэтому данная статья посвящена разбору сути т.н. "Дела Суркисов", его важности и возможности влияния на общественно-политические процессы в Украине.

Относительно взыскания средств за счет государственного бюджета

Так, общество пугают слухами и сплетнями о том, что взыскание значительного финансового ресурса на выполнение судебных решений по упомянутому делу приведет к непомерной нагрузке на государственный бюджет. Предлагаю разобраться, так ли это на самом деле.

Данные слухи и сплетни в абсолютном своем большинстве носят манипулятивный характер, поскольку согласно ч. 2 ст. 255 КАС Украины в случае подачи апелляционной жалобы решение вступает в силу с момента принятия судом апелляционной инстанции постановления по результатам апелляционного пересмотра.

Игорь Суркис ФК "Динамо" Киев

Так, исковые требования Суркисов были удовлетворены постановлением Окружного административного суда г. Киева еще 17.05.2017 г. Данное постановление было оставлено в силе определением Киевского апелляционного административного суда 06.11.2017 р.

То есть, решение вступило в силу, подлежало исполнению еще с 06.11.2017 г., и было выполнено АО КБ "Приватбанк" в добровольном порядке

В то же время сейчас спор пребывает на стадии кассационного рассмотрения Большой Палате Верховного Суда, который является судом кассационной инстанции, что абсолютно не влияет на ход выполнения судебных решений.

Поэтому будущее решение Верховного Суда (если оно будет положительным для семьи Суркисов) не будет иметь никакого негативного влияния на расходную часть бюджета, поскольку присужденные ко взысканию средства уже были добровольно возвращены Приватбанком.

Следующим вопросом является правомерность проведения самой процедуры bail-in. Процедура bail-in – это принудительная конвертация депозитов собственников акций банка и связанных с ними лиц в новые акции.

Братья Игорь и Григорий Суркисы, а также их родственники (отец Рахмиль Суркис, дочь Игоря Суркиса Марина, дочь Григория Суркиса Светлана, а также бывшая жена Григория Суркиса Полина Ковалик) были вкладчиками ПриватБанка на момент его национализации в декабре 2016 года.

Национальный банк Украины признал указанных выше лиц Суркисов связанными с банком лицами, вследствие чего в отношении их вкладов была применена процедура bail-in, которая привела к списанию средств с их депозитных счетов.

В то же время, определенную непоследовательность и несогласованность вызывает как перечень связанных лиц, так и применения процедуры bail-in относительно указанных лиц, что, как следствие, может свидетельствовать о незаконности указанных действий, а именно:

Непоследовательность и избирательность определения круга связанных лиц и списания средств

Григорий Суркис. В частности, хотя связанными с бывшими акционерами банка лицами были признаны братья Суркисы и еще четыре их родственника, процедура bail-in относительно Суркиса Г.М. не была применена, хотя и применялась в отношении остальных пяти связанных лиц.

Итак, следствие связанности в форме списания средств с депозитных счетов были применены только к пяти из указанных шести "связанных" лиц, что свидетельствует об определенной избирательности списания средств.

Светлана Суркис. Суркис Светлану Григорьевну определили связанным лицом как ассоциированное лицо с Григорием Суркисом, поскольку она является его дочерью (Ассоциированные лица физических лиц, указанных в пунктах 1 - 6 части первой статьи 52 Закона Украины "О банках и банковской деятельности").

В то же время, сам Суркис Григорий Михайлович также определен связанным с банком как ассоциированное лицо (на основании п. 7 ч. 1 ст. 52 указанного Закона).

Согласно системному толкованию пунктов 1-7 ч. 1 ст. 52 Закона Украины "О банках и банковской деятельности" лица, являющиеся ассоциированными с ассоциированными с банком лица не приобретают статус связанных с банком лиц. То есть, ассоциированные с Григорием Суркисом лица не приобретают статус связанных с банком лиц, из чего следует, что Светлана Суркис не является лицом, связанным с банком.

Кроме этого, с депозитных счетов Светланы Суркис были списаны средства, которые принадлежали ее несовершеннолетним детям, которые не были признаны связанными лицами. Указанные средства остались детям от отца - Станислава Стукальского - мужа Светланы Суркис, который в 2014 погиб в ДТП.

Таким образом, во-первых, Светлана Суркис была признана связанной с Григорием Суркисом на основании нормы не подлежащей применению, а во-вторых, с ее депозитных счетов были списаны средства, которые принадлежали ее детям, которые не были признаны связанными лицами.

Полина Ковалик. Среди других членов семьи Суркисов к переченю связанных с бывшими акционерами ПриватБанка лиц была отнесена Ковалик Полина Александровна - первая жена Григория Суркиса, с которой он развелся около 40 лет назад.

При этом, в решении никоим образом не обоснована связанность Полины Ковалик как с Григорием Суркисом, так и с бывшими акционерами банка, что, безусловно, вызывает определенные сомнения в обоснованности и доказанности списка связанных лиц.

В то же время, по определенным не совсем очевидным причинам, официальную жену Игоря Суркиса - Ирину Магазову - в перечень связанных лиц не отнесено.

Дочери Игоря Суркиса. Решением Национального банка Украины было признано связанной с бывшими акционерами ПриватБанка только одну дочь Игоря Суркиса - Марину. В то же время, другая дочь - Яна - в перечень связанных лиц отнесена не была. Это также свидетельствует об определенной избирательности решения Национального банка о связанности.

Вывод

Итак, определенная несистемномность в определении круга признанных связанными лиц и определенная специфика списания средств со счетов свидетельствуют об определенной избирательности, нелогичности и непоследовательности действий НБУ и ФГВФО, а значит и ставит под сомнение законность самого решения Национального банка о признании братьев Суркисов и их родственников связанными с АО КБ "Приватбанк" и применения в отношении них процедуры bail-in (списание средств со счетов). Указання выборочность также свидетельствует о нарушении должностынми лицами НБУ и ФГВФО ч. 2 ст. 19 Конституции Украины, согласно которой органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины.

Впрочем, указанные недочеты уже стали основанием для отмены в судебном порядке решений НБУ и ФГВФО, сопровождающих процедуру bail-in, и возврате списанных в результате ее проведения вкладов по иску ООО ФК "Динамо" Киев, меценатами которого выступает семья Суркисов, и ПАО "А-БАНК", принадлежащий ей.

Кроме того, определением Конституционного Суда Украины от 13.09.2018 года было отказано в открытии конституционного производства по жалобе Приватбанка. Аналогичные судебные решения также приняты и в отношении необоснованных претензий НБУ касательно "А-БАНКА".

Таким образом, семья Суркисов не обжалует ни национализацию Приватбанка в целом, ни всю процедуру конвертации средств связанных лиц в размере 29,3 млрд. грн. Дело, которое рассматривается Верховным Судом, не создает прецедент для других связанных лиц, поскольку семья Суркисов защищает исключительно свои права на отдельно взятых конкретных основаниях. Для отмены или пересмотра этих процедур в отношении других связанных лиц им нужно обращаться в суд и приводить собственные аргументы.

Незаконность лишения права собственности на денежные средства

Процедура bail-in проведена с нарушением гарантий права собственности, которые зафиксированы статьей 41 Конституции Украины и статьей 1 протокола 1 Конвенции о защите прав и основных свобод человека. В соответствии со ст. 41 Конституции Украины конфискация имущества может быть применена исключительно по решению суда в случаях, объеме и порядке, установленных законом.

Согласно статье 1 протокола 1 Конвенции о защите прав и основных свобод человека Никто не может быть лишен своего имущества иначе как в интересах общества и на условиях, предусмотренных законом и общими принципами международного права.

Правовой статус вкладов / депозитов и основы их лишения. Конфискация имущества может быть применена исключительно по решению суда в случаях, объеме и порядке, установленных законом.

Согласно прецедентной практикой ЕСПЧ вклад / депозит (денежные средства размещены в банковском учреждении) рассматриваются как составляющая права собственности с распространением всех гарантий права собственности лица.

Статья 1 Протокола первого к Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года определяет, что каждое физическое или юридическое лицо имеет право на уважение своей собственности. Никто не может быть лишен своего имущества иначе как в интересах общества и на условиях, предусмотренных законом и общими принципами международного права.

Указанный принцип сформулирован в решении Европейского Суда по правам человека по делу "Спорронг и Лоннрот против Швеции" (23 сентября 1982), согласно которому суд должен определить, был ли соблюден справедливый баланс между требованиями интересов общества и требованиями защиты основных прав человека. Обеспечение такого равновесия является неотъемлемым принципом Конвенции в целом и также отражено в структуре ст. 1 Протокола.

Вместе с тем, факт установления законом оснований для лишения права собственности Европейский Суд по правам человека считает недостаточным для обоснования вмешательства в право собственности.

Вмешательство в право собственности, в том числе и основанное на законе, не должно нарушать справедливое равновесие между требованиями интересов общества и защитой основных прав человека.

Допущенные нарушения при списании средств. В то же время, в данном случае при применении к банковским вкладам братьев Суркисов и их родственников процедуры bail-in был явно нарушен справедливый баланс и допущены другие нарушения, подтверждается следующим:

Депозиты списаны полностью бесплатно без возмещения любой стоимости;

Процедура списания депозитов осуществлена ​​в течение 2 дней без всякого уведомления вкладчиков;

Списание депозитов нарушает принцип индивидуальной ответственности, поскольку вкладчики фактически несут ответственность за действия акционеров / менеджмента банка за доведение банка до неплатежеспособности, к которым они не имеют никакого отношения;

Братья Суркисы и их родственники не считались связанными лицами с банком, поскольку по состоянию на время проведения bail-in не прошел установленный законом 15-дневный срок для подачи соответствующих возражений на решение о связи;

Нарушение ст. 41 Конституции Украины оказалось в том, что лишение права собственности на денежные вклады было осуществлено без какого-либо решения / приговора суда и доказательства вины указанных лиц.

Таким образом, приведенные нарушения свидетельствуют о незаконности применения в отношении братьев Суркисов и их родственников процедуры bail-in, а также соответствующего списания денежных средств с их банковских счетов).

Вывод

Таким образом, разобравшись подробнее в данной ситуации, можно прийти к выводу, что так называемому "Делу Суркисов" придается намного больше важности и значения, чем оно имеет на самом деле, что подтверждается следующим: