В Україні почали повертати старі назви міст: один населений пункт уже перейменували

У Верховній Раді трапився прецедент – комітет із самоврядуванню вирішив повернути селу на Львівщині декомунізовану назву. Тепер все залежить від голосування у залі Верховної Ради.

Водночас у Верховному Суді слухається справа про скасування рішення щодо перейменування Кропивницького. Чи стане це початком повернення радянських назв населеним пунктам України? Детальніше читайте у матеріалі OBOZREVATEL.

Перший пішов?

У селі Мармузовичі на Львівщині досі вирують пристрасті. Цю назву села повернули у 2016 році після ухвалення "Закону про декомунізацію". Слід зазначити, що Мармузовичамі село називалося до 1630 року. Потім його називали Ферлеївка, а у 1946 році воно стало Андріївкою – на честь загиблого комуністичного активіста Андрєєва, який очолив тут першу машинно-тракторну станцію (МТС). Проукраїнські повстанці підірвали будинок, в якому відбувалося засідання МТС, і Андрєєв загинув.

Село Андріївка на Львівщині Радіо Свобода

Саме тому у 2016 році на хвилі боротьби з комуністичними назвами селу і повернули історичне ім'я. Хоча у сільради був час запропонувати депутатам свій варіант назви села, але вони цього не зробили.

Однак у селі не всі підтримали нову назву Мармузовичі, а сільська рада взагалі продовжила іменувати себе Андріївською. Місцеві депутати проголосували, щоб повернути собі назву Андріївка, і їх підтримала Львівська обласна рада.

Така вивіска в Мармузовичах висить досі Радіо Свобода

Хочемо жити з апостолом Андрієм

Селян підтримала і місцева церква УГКЦ. Там вважають, що Андріївка називається не на честь загиблого комуніста, а в честь апостола Андрія. І в українському варіанті назви потрібно ставити наголос на букву "і" – "Андріївка".

"Тут від Мармузовичів залишилася лише третина території. Наприклад, наша церква Святого Миколи жодного відношення до Мармузовичів не має. Коли у 1630 році татари спалили Мармузовичі, то сюди потім селилися інші люди, і село стало називатися Ферлеївка", – розповідає історію села місцевий священик церкви Святого Миколая УГКЦ Євген Мигаль.

Церква Святого Миколая в селі Мармузовічі Буська РДА

На його думку, місцеві жителі не асоціюють назву села із загиблим комуністом, а вважають, що живуть під покровом Андрія Первозванного. "Люди давно про це говорили, і якби це задокументували, зараз не було б жодних проблем. А так тепер у жителів багато мороки з документами", – пояснює Євген Мигаль.

Як повідомив колишній глава Інституту Національної пам'яті, депутат ЄС Володимир В'ятрович, комітет ВР України з питань місцевого самоврядування підтримав ініціативу жителів Мармузовичів. "Соромно, що мої земляки галичани таким чином можуть запустити процес рекомунізації. Соромно, що члени громади на чолі зі священником УГКЦ говорили, що назва села не має відношення до комуністів і походить від апостола Андрія. Завтра хтось захоче Дніпро перейменувати на Дніпропетровськ – в честь апостола Петра", – написав у Facebook В'ятрович.

Щоправда, Мигаль запевняє, що ніхто на селі не проти декомунізації.

Ніякого повернення не буде

У комітеті із самоврядування ВР, який підтримав жителів села в поверненні їм старої назви, запевняють, що ніякого редекомунізації не буде.

"Це все маніпуляції. Там немає повернення радянської назви. А є звернення Львівської обласної ради та сільради з проханням дати селу назву на честь апостола Андрія", – каже депутат "Слуги народу", голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою Віталій Безгін.

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Він вважає, що жителів цього села підтримали депутати Галичини одноголосно, а це означає, що про повернення до комуністичної назви не може бути мови. "Львівська облрада абсолютно нелояльна до "Слуг народу", там навіть немає наших представників, а вони підтримали представників села", – аргументує Безгін.

На черзі Кропивницький

Щоправда, прецедент із поверненням одному селу старої назви під виглядом нової може стати прикладом для того, щоб і решта противників перейменувань кинулася б до судів. Наприклад, на черзі Кропивницький.

Досі у Верховному Суді слухається справа про скасування голосування за перейменування Кіровограда на Кропивницький. Її ініціатор – колишній депутат від БПП, лікар із Кропивницького Костянтин Яринич. Він є прихильником перейменування його міста на Єлисаветград.

Кіровоград перейменували на Кропивницький ТСН

"Я як депутат мав чути, що говорять люди, які мене обрали. І все говорили, що не підтримують назву Кропивницький. І ця позиція збігається з моєю особистою позицією. Бо я не допускаю насильства над історичними цінностями і думкою більшості", – пояснює Яринич.

Він запевняє, що назва Єлисаветград не пов'язана з ім'ям російської імператриці Єлизавети, через яку декомунізатори і відкидали цю назву. "Там навіть написання літер різне – Єлизаветград і Єлисаветград. Це в честь святої Єлисавети. Але з огляду на війну з Росією тоді цю назву пов'язували з русскім міром. Я вважаю, коли не буде війни з Росією, це назва повернеться", – впевнений Яринич.

Але в суді Яринич наполягає на скасуванні голосування за перейменування на Кропивницький, бо вважає, що депутати припустилися багатьох порушень. "Там були порушення на кожному етапі голосування. Я все виклав у своєму позові. Суд затягується, постійно переноситься. Але я вважаю, що якщо не буде політичного тиску, то суд ухвалить тільки одне рішення", – каже Яринич.

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Зокрема його не влаштовує, як відбулося голосування у залі ВР. "Всі вже знають, що починаються канікули. І Парубій каже, що є ще одне питання, якого немає в порядку денному. Але треба проголосувати, бо від нас цього вимагає громадськість і чекають хлопці, що воюють. Ніякої доповіді не було, ні як називається голосування. І всі як стадо проголосували", – обурюється Яринич.

Депутат Безгін запевняє, що потоку перейменувань у зворотній бік не буде. "Кожен конкретний випадок досліджується окремо. Якщо нам нав'язують Жуковку на честь Жукова або Єлисаветград, то це предмет окремого дослідження і здорового глузду", – каже Безгін.

Прихильники назви Кропивницький самі встановили вивіску на в'їзді до міста Стрічка новин Кропивницького

Юристи вважають, що вирішити питання з перейменуванням через суд цілком можливо. Щоправда, для цього потрібне серйозне обґрунтування.

"До суду може звернутися громада, чиї права порушені. Це не заборонено, будь-яка людина може захищати свої права. Інше питання, що необхідно надати аргументи і докази. Якщо вони будуть, то цілком реально виграти суд", – вважає адвокат Віталій Наум.

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