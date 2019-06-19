Декомунізація проспекту Жукова в Харкові: міськрада ухвалила скандальне рішення

Харківська міськрада 19 червня проголосувала за повернення назви проспекту Жукова, який в 2016 році був перейменований в пр. Григоренка у межах декомунізації.

За повернення назви на честь радянського полководця проголосували 59 міських депутатів, ще 13 були проти, пише MediaPort.

Таке рішення депутати обґрунтували тим, що "життя і діяльність Георгія Жукова пов'язана з опором і вигнанням нацистських окупантів із України, а також звільненням Харкова за часів Другої світової війни".

В ході засідання намагалися висловитися представники громадськості. Активіст Ігор Рассоха зазначив, що депутати своїм рішенням порушують закон.

Зняти питання з розгляду також вимагав позафракційний депутат Ігор Черняк, але його пропозицію навіть не винесли на голосування.

Засідання

Тим часом під стінами Харківської міськради зібрався мітинг націоналістичних організацій і партій, зокрема "Свобода" та "Національний корпус".

Пам'ятник Жукову в Харкові MyKharkov.info

Пропозиція скасувати деккомунізацію проспекту і повернути ім'я Жукова прозвучала в електронній петиції, зарєестрованій на сайті місцевої міськради 8 травня. Її публічно підтримав скандально відомий мер Харкова Геннадій Адольфович Кернес.Загалом за документ проголосували близько 5,5 тисяч осіб.

Харківська міськрада 112.ua

В Українському інституті національної пам'яті раніше попереджали Харківську міськраду, що скасування перейменування прямо суперечить одразу кільком законам.

Проспект Григоренка Google-карти

Як писав OBOZREVATEL, у Харкові 2 червня активісти звалили пам'ятник радянському маршалу Георгію Жукову.

Перед цим відбулися сутички між спецназом поліції та активістами. Правоохоронці намагалася розігнати їх із застосуванням спецзасобів.

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