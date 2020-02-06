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7 лютого • оновлено в 09:29
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"Бульдозер, що зачищає все українське": в мережі жорстко відреагували на почесті в Раді для ексглави Верховної Ради УРСР

9.4т
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У четвер, 6 лютого, в Верховній Раді депутати хвилиною мовчання вшанували пам'ять єдиної жінки, яка коли-небудь очолювала президію Верховної Ради УРСР, Валентини Шевченко.

Ініціатором вшанування стала депутатка Наталія Королевська із фракції ОПЗЖ, повідомляє 24 Канал. Це викликало хвилю критику в мережі.

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24 Канал

Журналістка Мирослава Барчук на своїй сторінці в Facebook зазначила, що Шевченко була однією з найжорстокіших керівників радянської України і впливових "катків" радянського "бульдозера", який зачищав українську культуру.

"Примусово загнати киян на першотравневий парад 1986 року, коли північний вітер дув з Прип'яті на Київ і максимально підняв радіаційний фон – це також відповідальність Валентини Шевченко. Пізніше вона пояснювала, що "такою була вказівка з Москви"", – написала Барчук.

За її словами, у Шевченко була репутація залізного чобота щодо діячів культури й акторів, а також гнобителя всякого вільнодумства і дисидентства.

"Вона була і залишилася функціонером епохи Щербицького – епохи наполегливого знищення всього українського. Останні роки цієї епохи – час, коли вона очолювала Верховну Раду УРСР – був часом, коли керівництво УРСР чинило опір будь-яким змінам, які почав у Радянському Союзі Горбачов", – розповів на своїй сторінці в Facebook журналіст Віталій Портников.

Він наголосив, що Шевченко ганьбила українську національну символіку з кремлівської трибуни під схвальні оплески слухняної шовіністичної більшості.

Валентина Шевченко

Валентина Шевченко

stuki-druki.com

"Бульдозер, що зачищає все українське": в мережі жорстко відреагували на почесті в Раді для ексглави Верховної Ради УРСР
"Бульдозер, що зачищає все українське": в мережі жорстко відреагували на почесті в Раді для ексглави Верховної Ради УРСР
"Бульдозер, що зачищає все українське": в мережі жорстко відреагували на почесті в Раді для ексглави Верховної Ради УРСР
"Бульдозер, що зачищає все українське": в мережі жорстко відреагували на почесті в Раді для ексглави Верховної Ради УРСР
"Бульдозер, що зачищає все українське": в мережі жорстко відреагували на почесті в Раді для ексглави Верховної Ради УРСР
"Бульдозер, що зачищає все українське": в мережі жорстко відреагували на почесті в Раді для ексглави Верховної Ради УРСР
"Бульдозер, що зачищає все українське": в мережі жорстко відреагували на почесті в Раді для ексглави Верховної Ради УРСР
"Бульдозер, що зачищає все українське": в мережі жорстко відреагували на почесті в Раді для ексглави Верховної Ради УРСР
"Бульдозер, що зачищає все українське": в мережі жорстко відреагували на почесті в Раді для ексглави Верховної Ради УРСР
"Бульдозер, що зачищає все українське": в мережі жорстко відреагували на почесті в Раді для ексглави Верховної Ради УРСР

Раніше OBOZREVATEL писав, що 3 лютого на 85 році пішла з життя ексглава президії Верховної Ради УРСР, уродженка Кривого Рогу Дніпропетровської області Валентина Шевченко. Вона померла вночі в Києві, де останнім часом проходила лікування в клініці "Феофанія".

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Автор
Карина Бондаренко
Особи
Мирослава Барчук Віталій Портніков
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України смерть
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Коментарі
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dfhdfhdf dfdfhdf
dfhdfhdf dfdfhdf
Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня]]]. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь ---- https://cuz.su/menso
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1
Червоний Данило
Червоний Данило
совковые yблюдки! может еще зигу кинете великому Адoльфу в честь его дня рождения?!
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Иван Васильевич
Иван Васильевич
Червоний Данило, с таким вопросом обращайся к адептам Билецкого и Парубия. Они это поддержат.
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Харченко Вадим
Харченко Вадим
совковая б ы д л о т а поднимает голову..Это хорошо-будет за что её вздёрнуть..бу-га-га-га-а-а..
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