"Бульдозер, що зачищає все українське": в мережі жорстко відреагували на почесті в Раді для ексглави Верховної Ради УРСР

У четвер, 6 лютого, в Верховній Раді депутати хвилиною мовчання вшанували пам'ять єдиної жінки, яка коли-небудь очолювала президію Верховної Ради УРСР, Валентини Шевченко.

Ініціатором вшанування стала депутатка Наталія Королевська із фракції ОПЗЖ, повідомляє 24 Канал. Це викликало хвилю критику в мережі.

Засідання Верховної Ради почали з хвилини мовчання 24 Канал

Журналістка Мирослава Барчук на своїй сторінці в Facebook зазначила, що Шевченко була однією з найжорстокіших керівників радянської України і впливових "катків" радянського "бульдозера", який зачищав українську культуру.

"Примусово загнати киян на першотравневий парад 1986 року, коли північний вітер дув з Прип'яті на Київ і максимально підняв радіаційний фон – це також відповідальність Валентини Шевченко. Пізніше вона пояснювала, що "такою була вказівка з Москви"", – написала Барчук.

За її словами, у Шевченко була репутація залізного чобота щодо діячів культури й акторів, а також гнобителя всякого вільнодумства і дисидентства.

"Вона була і залишилася функціонером епохи Щербицького – епохи наполегливого знищення всього українського. Останні роки цієї епохи – час, коли вона очолювала Верховну Раду УРСР – був часом, коли керівництво УРСР чинило опір будь-яким змінам, які почав у Радянському Союзі Горбачов", – розповів на своїй сторінці в Facebook журналіст Віталій Портников.

Він наголосив, що Шевченко ганьбила українську національну символіку з кремлівської трибуни під схвальні оплески слухняної шовіністичної більшості.

Валентина Шевченко stuki-druki.com

Раніше OBOZREVATEL писав, що 3 лютого на 85 році пішла з життя ексглава президії Верховної Ради УРСР, уродженка Кривого Рогу Дніпропетровської області Валентина Шевченко. Вона померла вночі в Києві, де останнім часом проходила лікування в клініці "Феофанія".

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