Де замовити доставку їжі та ліків в Україні: оприлюднені сервіси першої необхідності

У зв'язку з введенням карантину через коронавірус, серед українців зріс попит на віддалені послуги – від доставки ліків і їжі до дистанційного навчання.

ЧИТАЙТЕ ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Як пише ВВС, в Україні є спеціалізований сервіс доставки ліків liki24.com. Він дає можливість не тільки швидше знайти препарати, але і обійти черги в аптеках. Сервіс зараз доступний в 20 великих містах і аналізує ситуацію в 5000 аптек.

Також в Україні працюють ряд сервісів доставки: два глобальних – Glovo, UberEats, і кілька українських, зокрема, Zakaz.ua, Raketa, Menu.ua.

Getty Images

Компанії розробили "Гарантію заспокоєння", на якій вказують інформацію про температуру тіла кухарів, пакувальників і кур'єрів кожного замовлення. Можна вибрати "безконтактне замовлення", тоді кур'єр залишить його, наприклад, під дверима.

Через карантин школярі і студенти змушені навчатися вдома. На цей випадок є багато онлайн-курсів. Американська платформа Coursera 12 березня оголосила, що надає вільний доступ до своїх курсів університетам, які постраждали в результаті пандемії.

Правда, ця платформа найбільш зручна для тих, хто володіє англійською, а українською мовою доступні тільки курси і навчальні відео з математики, розміщені на Youtube 5-8 років тому.

В Україні з 2014 року існує платформа Prometheus, яка пропонує чимало курсів для студентів, вчителів, а також курси з підготовки до ЗНО з математики, української мови, літератури та історії, англійської мови. Нещодавно Prometheus і медична платформа Ingenius запустили пояснювальний спецкурс по коронавірусу.

Крім Prometheus, різні курси українською мовою пропонують онлайн-платформи Ed-Era, Wisecow, ВУМ on-line.

На сайті Міністерства освіти і науки опублікований перелік державних і приватних шкіл, що надають послуги дистанційного навчання.

Серед популярних ресурсів пошуку репетиторів – сайт buki.com.ua. А заснована в Китаї платформа Italki дозволяє отримувати уроки з багатьох іноземних мов від репетиторів з усього світу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, карантин в Україні через кооронавірус можуть продовжити до 16 квітня в разі потреби. Точно так же влада готова ввести і режим надзвичайного стану.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!