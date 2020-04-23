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23 квітня • оновлено в 18:11
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Де вигідно оформляти доставку на продукти харчування в умовах карантину: топ-5 пропозицій

1.3т
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Більшість супермаркетів, ресторанів і кафе в умовах карантину через пандемію коронавірусу перейшли на режим online.

Адже вкрай важливо зберегти своїх клієнтів і надати їм максимально зручні умови для доставки товарів особливо зараз. Ми підготували для вас найцікавіші пропозиції від інтернет-магазинів, де можна оформити замовлення, залишаючись вдома:

  • Rozetka надає до 50% знижку на продукти харчування, до того ж, діє безкоштовна доставка, при замовленні на суму понад 500 грн.

  • WineTime радує клієнтів акційною пропозицією – при замовленні суші, другу порцію ви отримуєте в подарунок. Також діють знижки до -30% на алкогольні і безалкогольні напої.

Де вигідно оформляти доставку на продукти харчування в умовах карантину: топ-5 пропозицій

  • Raketa – сервіс доставки їжі співпрацює з багатьма ресторанами Києва, Львова, Одеси. На нашому розділі ви можете знайти промокод на додаткову знижку 100 грн.

  • У магазині Stylus діє безкоштовна доставка продуктів харчування за дуже вигідними цінами, тільки до кінця квітня

  • Сушия – при замовленні від 250 грн в мережі японських ресторанів, один з фірмових ролів ви отримуєте безкоштовно.

У нашому розділі Промокоди ви завжди зможете знайти найкращі промокоди і акції тижня.

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Читайте всі новини по темі "Карантин в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Гліб Іванов
Тема
Карантин в Україні
Місце
Україна
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