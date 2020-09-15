Де вигідно купувати техніку не за всі гроші світу?

Осінь асоціюється з початком навчання в школі, університеті, отриманням нових знань на освітніх курсах. Для того, щоб забезпечити собі зручний і продуктивний навчальний процес, потрібно заздалегідь придбати все найнеобхідніше: ноутбук, планшет, електронні книги, девайс і багато іншого.

У розділі Промокоди можна знайти знижкові пропозиції від відомих світових та українських магазинів техніки:

1. Aliexpress: діє дисконт 10$ на смартфони та аксесуари.

2. Фокстрот: діє до -35% знижки на великий асортимент техніки.

3. F.ua: діє безкоштовна доставка покупок від 300 гривень.

4. ITmag: можна придбати ноутбуки марки ASUS від 4000 гривень.

5. Joom: електроніка зі знижками до 96%.

6. Telemart: діють знижки до 40% на акційні товари.

7. Allo: діють знижки до 5000 гривень на топові смартфони.

8. Comfy: діє до 40% вигоди на техніку та електроніку.

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