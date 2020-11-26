Де вигідно купити смартфон у Чорну п'ятницю: OBOZREVATEL зібрав найкращі пропозиції

Чорна п'ятниця в самому розпалі, і якщо ви давно планували масштабне придбання смартфона або побутової техніки, то саме час реалізувати свій задум, адже в магазинах техніки й електроніки діють знижки до 70%.

Гаджети Apple можна придбати за ціною від 13 500 гривень, водночас розмір знижок варіюється від 20%.

Більш бюджетні варіанти можна знайти серед брендів Samsung, Xiaomi, Huawei.

Найпопулярніші варіанти смартфонів:

Samsung Galaxy A51 – це представник середнього сегмента, у якому традиційно дотримується баланс вартості й можливостей на рівні більшості сучасних користувачів, нині можна придбати зі знижкою 11%.

Apple SE – новинка 2020 року, смартфон пропонує можливості сучасних флагманів у звичному дизайні. Можна придбати за ціною 13 499 гривень

Xiaomi Redmi 9C – відомі смартфони з бюджетної лінійки, Завдяки великій ємності акумулятора смартфон витримає цілий день використання без підзарядки, даючи змогу грати, спілкуватися, дивитися відео й розважатися. Тепер можна придбати за ціною 3299 гривень

Звичайно ж, у всіх на слуху роботи-пилососи, які значно вивільняють час, а процес прибирання роблять більш приємним. До того ж нині є унікальна можливість придбати товар зі знижкою до 20%.

Розгляньмо найбільш популярні моделі:

Viomi Robot Vacuum V2 – класичний робот-пилосос із просунутим функціоналом, традиційним дизайном і можливістю збирання будь-яких поверхонь. Якщо під час роботи пристрій розряджається, він самостійно повернеться на базу – зарядну станцію. Після відновлення енергії він продовжить свою роботу. Тепер можна купити за ціною 9499 гривень.

Xiaomi RoboRock Vacuum Cleaner S6 – має вбудовані датчики, призначення яких – визначати перешкоди на шляху, відстань до предметів і стін, місця розташування тощо. Гаджет вміє збирати пил і навіть робити вологе прибирання. Діє додаткова знижка на товар 15%.

Xiaomi Mi RoboRock S5 Max – робот-пилосос із широким функціоналом, можливістю вологого прибирання і очищення будь-яких поверхонь. Підтримуються різні режими прибирання, налаштувати які можна за допомогою програми на смартфоні.

Ще більше знижкових пропозицій можна знайти в розділі Промокоди. Бажаємо приємного шопінгу й високих знижок.