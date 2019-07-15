"Де велосипед, Голобородьку?" Зеленський розлютив українців безглуздим виправданням

Президент Володимир Зеленський розповів українцям про свій кортеж, викликавши бурю невдоволення в мережі.

Так, глава держави в Facebook виправдався за ДТП у Запорізькій області і колапс у Києві на Позняках, отримавши за кілька годин близько 6000 коментарів.

Користувачі відповіли йому їдкими фразами, пригадавши обіцянки відмовитися від машин охорони. Крім того, главу держави запитали, чому він не використовує для пересування велосипед, як його герой у серіалі "Слуга народу" Василь Голобородько.

Зеленський розлютив українців виправданням за кортеж

Крім того, багато українців, які бачили кортеж Зеленського, обурилися його розповіддю про 2-3 авто з охороною. За їхніми словами, президента супроводжує 5-7 машин.

"Не робіть із нас ідіотів, коли говорите, що їхало кілька машин. Ми все бачили", "Дешева маніпуляція", "Не переживайте, ми ж знаємо, що вас і вашого велосипеда в тому кортежі не було – ви з ним (велосипедом) летіли президентським літаком, який теж обіцяли продати", "У Львові вимикали світлофори і зупиняли весь рух, щоб ти, хамло, проїхав із комфортом. Навіщо брехати прямо в очі?", "Велосипед де, Голобородьку?" – написали в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в своїй передвиборчій програмі Зеленський обіцяв, що відмовиться від кортежів з охороною, щоб люди не страждали через перекриття доріг.

Ще будучи кандидатом у президенти України Зеленський відмовився від поїздок на велосипеді з міркувань безпеки.

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