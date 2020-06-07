Де в Україні найбільше хворих на коронавірус: названі епіцентри

За минулу добу, 6 червня, в Україні три регіону стали лідерами за кількістю нових випадків зараження коронавірусом (COVID-19): Київ, Львівська та Чернівецька області.

Про це на брифінгу в неділю, 7 червня, розповів міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

"У Львівській області зареєстрували 68 нових випадків зараження, Чернівецькій – 54, Києві – 43", – повідомив глава МОЗ.

Нагадаємо, що в Україні станом на ранок 7 червня, офіційно підтверджено 26 999 випадків зараження коронавірусом (COVID-19). З них 485 було виявлено за минулу добу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 червня в Україні було офіційно підтверджено 26 514 випадків зараження коронавірусом нового типу. Також Київ встановив новий антирекорд: COVID-19 заразилися ще 83 людини, в тому числі 11 медиків.

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