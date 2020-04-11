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11 квітня • оновлено в 17:58
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Де в Україні можуть ввести комендантську годину: дані по регіонах

10.5т
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З суботи, 11 квітня, в декількох західних областях України вводять комендантську годину, щоб запобігти поширенню коронавірусу COVID-19.

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Як повідомив у ефірі hromadske радник міністра внутрішніх справ України Юрій Тандит, Національна поліція зробить офіційну заяву з повним переліком областей.

За дотриманням комендантської години стежитиме поліція

За дотриманням комендантської години стежитиме поліція

За його словами, зараз Нацполіція погоджує із владою на місцях, особливо в Західній Україні, подальші дії на ці та наступні вихідні, під час яких православні святкуватимуть Великдень.

Тандит зазначив, що правоохоронці за порушення обмежень спочатку попереджатимуть людей, а штрафувати будуть лише у разі багаторазових порушень.

Ситуація по областях на 9:00 суботи:

Київ

У Києві комендантську годину через посилені заходи карантину вводити не будуть, заявив мер столиці Віталій Кличко.

Львів та область

У Львівській області також не буде комендантської години. Жителів тільки наполегливо просять не виходити з дому під час карантину.

Одеса

Одеська облдержадміністрація рекомендувала обмежити пересування і перебування громадян у громадських місцях у вихідні та святкові дні в Одесі та райцентрі Подільську.

По суті, йдеться про комендантську годину. Її пропонують ввести на період з 13:00 суботи до 6:00 першого робочого дня після вихідних (святкових) днів.

Івано-Франківськ

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що комендантську годину вводити не будуть, але дотримуватися карантину потрібно. З 13:00 11 квітня до 6:00 13 квітня комунальні служби будуть посилено дезінфіковувати місто.

Тернопіль

У Тернопільській міськраді пояснили, що комендантських вихідних 11 і 12 квітня вводити не будуть, однак через зростання кількості хворих на коронавірус правоохоронці здійснюватимуть посилене спостереження за дотриманням карантинних обмежень.

Чернівці

У Чернівецькій області ввели комендантську годину кожні вихідні з 13:00 суботи за 6:00 понеділка. Буде обмежено роботу всіх торгових об'єктів, незалежно від форм власності, крім аптек. АЗС працюватимуть виключно для заправки машин служб екстреної допомоги: 101, 102, 103, 104.

Волинь

Жителям Волинської області також буде заборонено виходити з дому у вихідні, починаючи з 11 квітня.

Закарпаття

Аналогічне рішення прийняла Закарпатська ОДА. З 13:00 суботи за 6:00 понеділка органи правопорядку працюватимуть у посиленому режимі, службу нестимуть працівники органів Нацполіції та Нацгвардії.

Що таке комендантська година

Комендантська година – це заборона на перебування на вулиці в певний час доби. Найчастіше її вводять на вечірній і нічний час, наприклад, з 22:00 до 6:00. Час цей встановлюється в кожній країні (чи навіть регіоні) індивідуально, але зазвичай він перебуває в цих межах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві люди, які порушили карантинні обмеження, сплатили до бюджету вже 100 тисяч гривень штрафів.

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Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Місце
Україна
Теги
Міністерство внутрішніх справ України вірус карантин
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перфильев сергей
перфильев сергей
На мой взгляд, комендантский час надо вводить именно в дневное время, когда много людей на улице, а в ночное - наоборот - разрешать немногочисленным людям подышать свежим воздухом.
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