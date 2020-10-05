Де українці економлять до 40% на аптечних товарах?

З 1 вересня 2020 року українці почали економити на аптечних товарах до 40%. Сезон заощаджень пов’язаний з акцією "Від гвинта", яку проводять фармбренди "Аптека АНЦ", "Благодія", "Аптека Копійка" та "Аптека Шар@". Знижки* до 40% тривають півтора місяця. Аптеки пропонують лікарські засоби, дієтичні добавки, медичні вироби та інші товари за акційними цінами.

Знижки до 40% допомагають знизити фінансовий тиск на населення. Поки аптеки пропонують товари за акційними цінами, покупці можуть підготуватись до відрядження, зробити сімейні закупи чи поповнити запаси домашньої аптечки. Молоді батьки обирають малюкам фруктові чи овочеві пюре, молочні каші й суміші з великими знижками. Акція також включає підгузки та мазь від пелюшкового дерматиту. Майбутнім мамам можна придбати олійку від розтягнень. Аптеки пропонують родинам зубні пасти по акції та великий вибір безрецептурних лікарських засобів – препаратів від болю, захворювань печінки, геморою, симптомів застуди тощо. Щоб дізнатись про весь асортимент акційних позиції та розмір знижок на них, можна звернутись до провізора аптеки під брендом "Аптека АНЦ", "Благодія", "Аптека Копійка" та "Аптека Шар@".

На сьогодні фармбренди взаємодіють з покупцями не тільки особисто. Щоб оформити попереднє замовлення ліків онлайн, достатньо вказати потрібні позиції та додати їх у кошик на офіційному сайті "Аптека АНЦ", "Аптека Копійка" чи "Аптека Шар@". Не забудьте обрати адресу торгової точки, куди вам зручно прийти за покупками. Якщо не маєте доступу до інтернет чи хочете зробити замовлення** дорогою додому, скористайтесь сервісом аптечної довідки за номером: 5900.

Щоб всі охочі встигли зекономити, аптеки проводять акцію "Від гвинта" з 1 вересня до 15 жовтня 2020 року. Придбати товари зі знижками можна у фармбрендах "Аптека АНЦ", "Благодія", "Аптека Копійка" та "Аптека Шар@". Акція включає великий асортимент позицій для дітей та дорослих. Окрім лікарських засобів, зниження цін стосується засобів гігієни, вітамінів, зубних паст. В період дії акції покупці можуть заощадити до 40%.

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*Інформацію про ціну на товар до та після застосування знижки, співвідношення до попередньої ціни реалізації, асортимент продукції, на який надаються знижки, а також відсоток знижки можна дізнатися у провізорів аптек. Під знижкою мається на увазі зниження звичайної ціни реалізації на акційний товар до 40%.

**Мається на увазі попереднє замовлення, придбання здійснюється у місці продажу.