"Де розіп'яті хлопчики?" Соколова пройшлася по незграбному фейку "ЛНР"

Українська журналістка Яніна Соколова висміяла неадекватний фейк терористів "ЛНР" про те, як бійці ЗСУ нібито змушували жителів окупованих територій топтати прапор псевдореспубліки.

Бойовики придумали легенду про "героїчну" бабусю, яка відвернула увагу цілого блокопоста і буквально віддерла прапор від асфальту з-під колючого дроту. Телеведуча рознесла низку невідповідностей у вигадці окупантів і влаштувала їм тролінг в ефірі свого шоу "Вечір з Яніною Соколовою" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Яніна Соколова

"Мені здається, що Marvell може зацікавитися цією історією. Тобто, цінність цієї новини дорівнює менше, ніж ні х*я. Хлопці, щось ви хватку втрачаєте. Починали з "розіп'ятих хлопчиків", "хімічних атак", а скотилися всього лише до прибитого до підлоги прапора. Скоро, щоб зірвати мінські переговори, наші військові будуть дзвонити до вас у квартири і тікати", – жартує українська журналістка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соколова викрила постійне спотворення невигідних російській владі фактів у пропагандистських ЗМІ країни-агресора. Вона на конкретних прикладах показала, як для росіян створюють паралельну реальність.

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