Де обов'язково носити маски: МОЗ дало нове роз'яснення

Через нерозуміння громадянами норм дотримання маскового режиму під час карантину у зв’язку з коронавірусом уряд і медики ще раз надали роз’яснення про поняття "громадське місце", де це є обов’язковим.

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Про це йдеться на сайті Міністерства охорони здоров’я із посиланням на постанову Кабміну №211 від 11 березня про запобігання поширенню на території країни COVID-19.

Згідно з нею, громадське місце – це частина/частини будь-якої будівлі, споруди, що доступна або відкрита для населення вільно чи за запрошенням, за плату, постійно, періодично або час від часу, зокрема під’їзди, а також підземні переходи, стадіони.

У громадських місцях українці мають обов'язково носити маски

Громадським місцем також вважаються:

ліфти й таксофони;

приміщення та території закладів охорони здоров’я;

приміщення та території навчальних закладів;

дитячі майданчики;

приміщення та території спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд та закладів фізичної культури і спорту;

під’їзди житлових будинків;

підземні переходи;

транспорт загального користування, що використовується для перевезення пасажирів;

приміщення закладів ресторанного господарства;

приміщення об’єктів культурного призначення;

приміщення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших державних установ;

стаціонарно обладнані зупинки маршрутних транспортних засобів тощо.

Крім цього, опосередковано громадські місця визначаються у статті 178 Кодексу про адміністративні порушення:

вулиці;

закриті спортивні споруди;

сквери, парки;

всі види громадського транспорту (включно з транспортом міжнародного сполучення).

Водночас підкреслюється, що перелік громадських місць може бути розширений органами місцевої влади. Так, у Києві до таких належать зупинки громадського транспорту та 50-метрова зона навколо них, церкви та 50-метрова зона навколо них, а також заклади торгівлі закритого й відкритого типів, зокрема торгові ряди та ринки, кінотеатри та прилегла до них територія тощо.

"Тому ми наполегливо рекомендуємо перебувати на вулиці в масці, оскільки будь-якої миті можна опинитися на території, яка підпадає під визначення "громадське місце", – зазначили в МОЗ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ВООЗ заявили, що повсякденне використання масок або інших засобів індивідуального захисту після пандемії коронавірусу COVID-19 стане новою нормою життя.