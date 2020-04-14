Де обов'язково носити маски: МОЗ дало нове роз'яснення

Через нерозуміння громадянами норм дотримання маскового режиму під час карантину у зв’язку з коронавірусом уряд і медики ще раз надали роз’яснення про поняття "громадське місце", де це є обов’язковим.
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Про це йдеться на сайті Міністерства охорони здоров’я із посиланням на постанову Кабміну №211 від 11 березня про запобігання поширенню на території країни COVID-19.
Згідно з нею, громадське місце – це частина/частини будь-якої будівлі, споруди, що доступна або відкрита для населення вільно чи за запрошенням, за плату, постійно, періодично або час від часу, зокрема під’їзди, а також підземні переходи, стадіони.
У громадських місцях українці мають обов'язково носити маски
Громадським місцем також вважаються:
ліфти й таксофони;
приміщення та території закладів охорони здоров’я;
приміщення та території навчальних закладів;
дитячі майданчики;
приміщення та території спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд та закладів фізичної культури і спорту;
під’їзди житлових будинків;
підземні переходи;
транспорт загального користування, що використовується для перевезення пасажирів;
приміщення закладів ресторанного господарства;
приміщення об’єктів культурного призначення;
приміщення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших державних установ;
стаціонарно обладнані зупинки маршрутних транспортних засобів тощо.
Крім цього, опосередковано громадські місця визначаються у статті 178 Кодексу про адміністративні порушення:
вулиці;
закриті спортивні споруди;
сквери, парки;
всі види громадського транспорту (включно з транспортом міжнародного сполучення).
Водночас підкреслюється, що перелік громадських місць може бути розширений органами місцевої влади. Так, у Києві до таких належать зупинки громадського транспорту та 50-метрова зона навколо них, церкви та 50-метрова зона навколо них, а також заклади торгівлі закритого й відкритого типів, зокрема торгові ряди та ринки, кінотеатри та прилегла до них територія тощо.
"Тому ми наполегливо рекомендуємо перебувати на вулиці в масці, оскільки будь-якої миті можна опинитися на території, яка підпадає під визначення "громадське місце", – зазначили в МОЗ.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у ВООЗ заявили, що повсякденне використання масок або інших засобів індивідуального захисту після пандемії коронавірусу COVID-19 стане новою нормою життя.
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