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14 квітня • оновлено в 12:25
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Де обов'язково носити маски: МОЗ дало нове роз'яснення

13.7т
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Через нерозуміння громадянами норм дотримання маскового режиму під час карантину у зв’язку з коронавірусом уряд і медики ще раз надали роз’яснення про поняття "громадське місце", де це є обов’язковим.

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Про це йдеться на сайті Міністерства охорони здоров’я із посиланням на постанову Кабміну №211 від 11 березня про запобігання поширенню на території країни COVID-19.

Згідно з нею, громадське місце – це частина/частини будь-якої будівлі, споруди, що доступна або відкрита для населення вільно чи за запрошенням, за плату, постійно, періодично або час від часу, зокрема під’їзди, а також підземні переходи, стадіони.

У громадських місцях українці мають обов'язково носити маски

У громадських місцях українці мають обов'язково носити маски

Громадським місцем також вважаються:

  • ліфти й таксофони;

  • приміщення та території закладів охорони здоров’я;

  • приміщення та території навчальних закладів;

  • дитячі майданчики;

  • приміщення та території спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд та закладів фізичної культури і спорту;

  • під’їзди житлових будинків;

  • підземні переходи;

  • транспорт загального користування, що використовується для перевезення пасажирів;

  • приміщення закладів ресторанного господарства;

  • приміщення об’єктів культурного призначення;

  • приміщення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших державних установ;

  • стаціонарно обладнані зупинки маршрутних транспортних засобів тощо.

Де обов'язково носити маски: МОЗ дало нове роз'яснення

Крім цього, опосередковано громадські місця визначаються у статті 178 Кодексу про адміністративні порушення:

  • вулиці;

  • закриті спортивні споруди;

  • сквери, парки;

  • всі види громадського транспорту (включно з транспортом міжнародного сполучення).

Водночас підкреслюється, що перелік громадських місць може бути розширений органами місцевої влади. Так, у Києві до таких належать зупинки громадського транспорту та 50-метрова зона навколо них, церкви та 50-метрова зона навколо них, а також заклади торгівлі закритого й відкритого типів, зокрема торгові ряди та ринки, кінотеатри та прилегла до них територія тощо.

"Тому ми наполегливо рекомендуємо перебувати на вулиці в масці, оскільки будь-якої миті можна опинитися на території, яка підпадає під визначення "громадське місце", – зазначили в МОЗ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ВООЗ заявили, що повсякденне використання масок або інших засобів індивідуального захисту після пандемії коронавірусу COVID-19 стане новою нормою життя.

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Читайте всі новини по темі "Карантин в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Марина Ліснічук
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Місце
Україна
Теги
Міністерство охорони здоров'я Кабінет Міністрів України
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Dell Alex
Dell Alex
Классно, что юридические разъяснения дает МОЗ ))) Особенно мне понравилось "опосредованно" ))) Очень юридический термин ))) Как обычно: пекари тачают сапоги, а сапожники пекут пироги... И это при том, что в нынешней команде "прохвесионалов" роль пекарей и сапожников выполняют клоуны...
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Луньков Алекс
Луньков Алекс
Пипец! Мало того, что не назвали в списке разве что мою кровать, так еще и могут расширить список. Что значит на улице? В переулках и по проспектам можно без маски?
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