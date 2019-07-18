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"Де народ Тверської області?!" Цимбалюк розніс головний міф Росії про Донбас

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Росія, яка просуває міф про особливий "народ Донбасу", повинна застосувати цю формулу і до кожного зі своїх регіонів.

З такою ініціативою виступив український журналіст Роман Цимбалюк у своєму відеоблозі на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Він зазначив, що вважає абсолютною дурницею вигадку російської пропаганди, оскільки вона не має нічого спільного з реальністю.

Роман Цимбалюк

Роман Цимбалюк

Скріншот відео

"Тут же по телевізору говорили, що є "народ Донбасу". Ні, ну тоді потрібно проказувати чітко – "народ" Донецької області в минулому, донеччани. Новий "народ" – донеччани і луганчани. Правда, якщо міркувати в таких категоріях, то, виходить, повинен бути і "народ", Хабаровського краю або Тверської області. Або, може, "народ" Калінінградської області?" – задався питанням українець.

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"А чому ні? Якщо є окремий "народ Донбасу", то чому цю формулу не можна застосувати до Російської Федерації? Адже вони так часто радять нам федералізуватися", – додав Цимбалюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Цимбалюк зазначив, що ніхто з інших держав, а особливо Росія, не має права вказувати Україні, яким має бути її державний устрій. Отже, будь-які розмови про федералізацію абсолютно безглузді.

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Теми
Війна на Донбасі російська пропаганда
Особа
Роман Цимбалюк
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
У него сифилис до мозга что ли добрался? Столько прожить в России и не знать ее законов, строя, что Россия Федерация поделена на 85 субъектов (Крым со своим народом в том числе)
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Нет никакого " народа Донбасса",есть население проживающее на территории ОРДЛО.
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Макарский Александр
Макарский Александр
Ушастый не торопиться ООС -отсос,в столице мордора сытно и гидно
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