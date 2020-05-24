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24 травня • оновлено в 16:39
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Де найімовірніше заразитися коронавірусом: названо найнебезпечніші місця

19.2т
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Із найбільшим ризиком зараження коронавірусом люди зіштовхуються в зачинених приміщеннях, а особливо – вдома і в транспорті.

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Таких висновків дійшли вчені з різних країн, пише Der Spiegel. Так, в одному з досліджень зазначалося, що в домогосподарствах імовірність інфікування COVID-19 становить 13%, у транспорті – 11%, а під час спільного харчування – 7%.

Пандемія коронавірусу

Пандемія коронавірусу

В іншому дослідженні, проведеному в Китаї, також зазначили, що найбільший спектр хвороботворних мікроорганізмів наявний саме вдома і в транспорті (в ньому – особливо). Загалом, за їхніми висновками, всі зараження, крім одного, відбувалися в закритому просторі.

Аналогічних висновків дійшли і дві групи в Австралії. За їхніми підрахунками, ризик зараження коронавірусом вдома дорівнює в середньому 16-17%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно з дослідженням учених із Китаю, інфіковані коронавірусом із безсимптомним перебігом хвороби заражають поверхні і предмети у своєму будинку, де перебувають найбільш часто або тісно. Наприклад, наволочки, крани і дверні ручки у ванній тощо.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Коронавірус
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