Комаровський відповів, де найбільше ризиків "зустрітися" з коронавірусом
Найвищий ризик "зустрітися" з COVID-19 існує не в громадських місцях або на відкритому повітрі, а у власному будинку.
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Про це розповів доктор Євген Комаровський, посилаючись на дослідження вчених. Нове відео про коронавірус український лікар-педіатр опублікував на своєму каналі в YouTube (щоб подивитися, поскрольте новину вниз).
Як пояснив лікар, "ніде ви так близько не будете з людьми, як у вашому домі".
Що стосується вулиці, то, як сказав Комаровський, "вітер робить вірус менш здатним до передавання", а відкриті простори "дозволяють людям триматися одне від одного подалі".
Доктор також розповів про недавнє дослідження передачі коронавірусу, проведене в Китаї.
Вчені довели, що із 7 300 осіб, які брали участь у дослідженні, тільки один заразився, спілкуючись на відкритому повітрі. Однак, підкреслив лікар, не можна забувати про обов'язкове дотримання соціальної дистанції.
Як писав OBOZREVATEL, раніше Євген Комаровський відповів на найдивніші запитання про COVID-19. Так, у лікаря запитали, чи потрібно дезінфікувати кішку і чи можна заразитися від туалетного паперу.
Комаровський також пояснив, чому використовувати рукавички як засіб захисту від коронавірусу немає сенсу.