Де можна заразитися COVID-19: в Ізраїлі медики склали рейтинг найнебезпечніших місць

Кирило Лютий Суспільство 01:25, 12.07.2020

Ізраїльське МОЗ склало рейтинг місць скупчення людей з найвищою і найнижчою ймовірністю заразитися коронавірусом.

Як повідомив в Facebook бізнесмен Олег Вишняков, медики розподілили всі місця по 9 групах.

Заняття і місця з найнижчим ризиком зараження:

  • 1 категорія: доставка їжі кур'єрами, заняття спортом на повітрі.

  • 2 категорія: дитячі ігри (діти-підлітки), використання одного туалету в будинку, заправка машин на АЗС, кемпінг, відвідування музею.

  • 3 категорія: похід в гості до іншої сім'ї, відвідування лікаря, їжа за межами будинку, покупки в супермаркеті, відпочинок на пляжі, ходьба по жвавій вулиці.

Заняття і місця із середнім ризиком зараження:

  • Категорія 4: купання в громадському басейні, відвідування торгового центру, користування громадськими туалетами, пікнік на природі, перебування в готелі.

  • Категорія 5: відвідування кінотеатру, заняття в школі і літні табори, відвідування казино, робота в загальному офісі, відвідування перукарні, спортивні ігри на спортивному майданчику.

  • Категорія 6: перельоти, відвідування ресторану, поїздка в автобусі або поїзді, заняття в спортзалі, боулінг, відвідування літньої людини в її будинку, гра в баскетбол.

Заняття і місця з найбільшою небезпекою:

  • Категорія 7: відвідування весілля, рукостискання або обійми, відмова від носіння захисної маски, їжа в громадській їдальні, ігри на дитячих майданчиках.

  • Категорія 8: відвідування вистави або концерту, відвідування синагоги, церкви, мечеті, відвідування стадіону, відвідування пабу (всередині приміщення).

Найбільш небезпечне заняття:

  • Категорія 9: відвідування нічного клубу.

Facebook Олега Вишнякова

Як писав OBOZREVATEL, в Україні зареєстрували чотири медичних препарати, які проходять клінічні випробування на лікування від коронавірусу (COVID-19) – "Амізон Макс", "Аміксин ІС", "Біовен", "Корвітин".

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