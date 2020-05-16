Де можна перетнути кордон із Польщею пішки і де на авто: пояснення

Перетнути кордон із Польщею пішки можна через пункт пропуску "Шегині", який відкрився в ніч на 16 травня.

Як повідомляє "Українська правда" з посиланням на прессекретаря Державної прикордонної служби Андрій Демченка, польська сторона здійснює пропуск виключно піших громадян, оформлення автомобілів, як легкових так і вантажних, не проводиться.

Де можна перетнути кордон з Польщею пішки, а де на авто

Він нагадав, що раніше українські громадяни прибували в пішому порядку й на інші пункти пропуску, там їх переправлення через кордон здійснювалося спеціальними автобусами, але зараз ця можливість закривається.

У ПП "Краковець" таке сполучення вже припинено: польська сторона всіх перенаправляє на "Шегині".

"У пункті пропуску "Ягодин" ситуація така: польській стороні потрібно якийсь час, щоб проінформувати громадян про закриття пропуску в пішому порядку, тому поки автобуси курсують, але згодом це буде припинено. Тому громадянам, які подорожують, треба це врахувати. На "Раві-Руській" не фіксується прибуття людей у пішому порядку", – зазначив Демченко.

Зате в трьох перерахованих вище пунктах пропуску можна перетнути кордон на автомобілі, що неможливо в "Шегинях".

Спікер прикордонної служби додав, що ситуація в ПП "Шегині" спокійна, скупчення людей немає, забезпечується необхідна дистанція при перетині кордону. Також здійснюється температурний скринінг.

Як повідомляв OBOZREVATEL, уряд України від 6 травня ухвалив рішення, яким відновив роботу пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення "Рава-Руська" та для морського сполучення Скадовський морський торговельний порт, тимчасово закритих у зв'язку з пандемією коронавірусу.