Де можна перетнути кордон України на авто: список місць

Міністерство внутрішніх справ України опублікувало список місць, де можна перетнути кордон України на автотранспорті.
Як відомо, авіасполучення, поїзди і автобуси на даний момент скасовані через карантин. У зв'язку з цим з'явився наступна інфомація.
Де можна перетнути кордон України на авто
Пункти пропуску на кордоні з Білоруссю:
у Чернігівській області: "Сеньківка- Веселівка", "Нові Яриловичі-Нова Гута" "Славутич-Комарин";
у Київській області: "Вільча-Олександрівка";
у Житомирській області: "Виступовичі-Нова Рудня";
у Рівненській області: "Городище-Верхній Теребежів", "Прикладники-Невель";
у Волинській області: "Дольськ-Мохро", "Доманове-Мокрани", "Пулемець-Томашівка".
На кордоні з Польщею:
у Львівській області: "Рава-Руська-Гребенне" та "Краковець-Корчова";
у Волинській області: "Ягодин-Дорохуськ".
На кордоні зі Словаччиною:
у Закарпатській області: "Малий Березний-Убля", "Ужгород-Вишнє-Нємецьке".
На кордоні з Угорщиною:
у Закарпатській області: "Лужанка-Берегшурань", "Вилок-Тісабеч", "Косино-Барабаш", "Дзвінкове-Лонья" та "Чоп (Тиса)-Захонь".
На кордоні з Румунією:
у Закарпатські області: "Дякове-Халмеу";
у Чернівецькій області: "Порубне-Сірет".
На кордоні з Молдовою:
у Одеській області: "Паланка-Маяки-Удобне", "Старокозаче-Тудора", "Рені-Джюрджюлешть", "Табаки-Мирне";
у Вінницькій області: "Могилів-Подільський-Отач";
у Чернівецькій області: "Россошани-Брічень", "Мамалига-Крива".
На кордоні з Росією:
у Харківській області: "Чугунівка-Вериговка", "Плетенівка-Шебекіно", "Гоптівка-Нехотєєвка";
у Сумській області: "Велика Писарівка-Грайворон", "Юнаківка-Суджа", "Бачівськ-Троєбортне","Катеринівка-Крупець";
у Чернігівській області: "Грем‘яч-Погар", "Сеньківка-Нові Юрковичі";
у Луганській області "Мілове-Чертково", "Просяне-Бугайовка", "Танюшівка-Ровеньки".
Як повідомляв OBOZREVATEL, в середу, 18 березня, в українських містах почали діяти суворі обмеження в громадському транспорті в зв'язку з карантином, який введений через спалах коронавируса. У Києві, Харкові та Дніпрі закрили метрополітен. У всіх населених пунктах ввели заборону на перебування понад 10 осіб в салоні транспортного засобу.
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