Де можна перетнути кордон України на авто: список місць

Міністерство внутрішніх справ України опублікувало список місць, де можна перетнути кордон України на автотранспорті.

Як відомо, авіасполучення, поїзди і автобуси на даний момент скасовані через карантин. У зв'язку з цим з'явився наступна інфомація.

Де можна перетнути кордон України на авто

Пункти пропуску на кордоні з Білоруссю:

у Чернігівській області: "Сеньківка- Веселівка", "Нові Яриловичі-Нова Гута" "Славутич-Комарин";

у Київській області: "Вільча-Олександрівка";

у Житомирській області: "Виступовичі-Нова Рудня";

у Рівненській області: "Городище-Верхній Теребежів", "Прикладники-Невель";

у Волинській області: "Дольськ-Мохро", "Доманове-Мокрани", "Пулемець-Томашівка".

На кордоні з Польщею:

у Львівській області: "Рава-Руська-Гребенне" та "Краковець-Корчова";

у Волинській області: "Ягодин-Дорохуськ".

На кордоні зі Словаччиною:

у Закарпатській області: "Малий Березний-Убля", "Ужгород-Вишнє-Нємецьке".

На кордоні з Угорщиною:

у Закарпатській області: "Лужанка-Берегшурань", "Вилок-Тісабеч", "Косино-Барабаш", "Дзвінкове-Лонья" та "Чоп (Тиса)-Захонь".

На кордоні з Румунією:

у Закарпатські області: "Дякове-Халмеу";

у Чернівецькій області: "Порубне-Сірет".

На кордоні з Молдовою:

у Одеській області: "Паланка-Маяки-Удобне", "Старокозаче-Тудора", "Рені-Джюрджюлешть", "Табаки-Мирне";

у Вінницькій області: "Могилів-Подільський-Отач";

у Чернівецькій області: "Россошани-Брічень", "Мамалига-Крива".

На кордоні з Росією:

у Харківській області: "Чугунівка-Вериговка", "Плетенівка-Шебекіно", "Гоптівка-Нехотєєвка";

у Сумській області: "Велика Писарівка-Грайворон", "Юнаківка-Суджа", "Бачівськ-Троєбортне","Катеринівка-Крупець";

у Чернігівській області: "Грем‘яч-Погар", "Сеньківка-Нові Юрковичі";

у Луганській області "Мілове-Чертково", "Просяне-Бугайовка", "Танюшівка-Ровеньки".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в середу, 18 березня, в українських містах почали діяти суворі обмеження в громадському транспорті в зв'язку з карантином, який введений через спалах коронавируса. У Києві, Харкові та Дніпрі закрили метрополітен. У всіх населених пунктах ввели заборону на перебування понад 10 осіб в салоні транспортного засобу.

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