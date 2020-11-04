Про Локдаун.

Я хочу тихо запитати.

Як держава здійснює контроль за тими, хто потрапляє в щоденну статистику заражень?

Як контролює їх самоізоляцію і їх пересування ?!

У наші магазини по всій країні щодня приходять десятки людей, які не приховують, що у них позитивний тест.

Вони ходять по вулицях, їздять в транспорті, заходять в магазини і з'являються в громадських місцях.,

Вони кашляють, чхають, вітаються, беруться за ручки, передають з рук в руки гроші і контактують з купою оточуючих їх людей.

Може для початку ви зробите хоч якийсь контрольований локдаун для тих хто вже хворіє ?!

Де логіка?!

Ви не в змозі закрити Будинки і відстежити тих хто вже з коронавірусів, але ви змушуєте ставити ДІЮ тим хто просто прилітає з червоних зон ?!

Де логіка?!

Локдауна і контролю за тими, хто лікується вдома немає, а локдаун для бізнесу збираються ввести?

Дратують НЕ нові ідеї влади.

Бісить, що жодне минуле прийняте ними рішення вони не в змозі логічно пояснити і вже тим більше втілити в життя.

Парад маразму триває.

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