Де купити подарунки на Новий рік зі знижками: добірка від OBOZREVATEL

Гліб Іванов Суспільство 15:37, 14.12.2020 Оновлено: 15:54, 14.12.2020

Незважаючи на те, що цей Новий рік абсолютно не схожий на попередні й від звичних корпоративів, великих концертів та вечірок більшість компаній відмовилися, це не привід провести свято в піжамі й не дарувати подарунки близьким.

Тому ділимося з вами добіркою корисних рекомендацій, де можна знайти варіанти подарунків зі знижками, а також красиві новорічні наряди:

  • Answear – у розділі можна знайти промокод на додаткову знижку 14% на покупки від 1700 гривень;

  • Bonprix – діє до 73% дисконту на одяг, взуття та аксесуари;

  • Eobuv – діє до 50% знижки на взуття, аксесуари від преміум брендів;

  • Intertop – у розділі можна знайти промокод на додаткову знижку 10% під час купівлі на суму від 899 гривень;

  • Make Up – можна знайти подарункові косметичні набори зі знижкою до 80%;

  • Lotto Sport – у розділі можна знайти промокод на додаткову знижку 15% на спортивний одяг і взуття. Може бути чудовим варіантом подарунка для ваших близьких;

  • Book24 – у розділі можна знайти промокод на додаткову знижку 8%;

  • WineTime – у розділі представлений промокод на додаткову знижку 8% на придбання будь-яких алкогольних напоїв.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

У Криму продали "Масандру" бізнесменові з оточення Путіна

"Слуга народу" назвав COVID-19 "вигаданою" хворобою

У Києві осквернили ще один ханукальний світильник. Фото

Піонтковський: Єрмак – агент Москви, який реалізує російський план

У мережу злили документи з пошти терористів про колапс із зарплатами в "ЛНР"