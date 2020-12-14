Де купити подарунки на Новий рік зі знижками: добірка від OBOZREVATEL
Незважаючи на те, що цей Новий рік абсолютно не схожий на попередні й від звичних корпоративів, великих концертів та вечірок більшість компаній відмовилися, це не привід провести свято в піжамі й не дарувати подарунки близьким.
Тому ділимося з вами добіркою корисних рекомендацій, де можна знайти варіанти подарунків зі знижками, а також красиві новорічні наряди:
Answear – у розділі можна знайти промокод на додаткову знижку 14% на покупки від 1700 гривень;
Bonprix – діє до 73% дисконту на одяг, взуття та аксесуари;
Eobuv – діє до 50% знижки на взуття, аксесуари від преміум брендів;
Intertop – у розділі можна знайти промокод на додаткову знижку 10% під час купівлі на суму від 899 гривень;
Make Up – можна знайти подарункові косметичні набори зі знижкою до 80%;
Lotto Sport – у розділі можна знайти промокод на додаткову знижку 15% на спортивний одяг і взуття. Може бути чудовим варіантом подарунка для ваших близьких;
Book24 – у розділі можна знайти промокод на додаткову знижку 8%;
WineTime – у розділі представлений промокод на додаткову знижку 8% на придбання будь-яких алкогольних напоїв.