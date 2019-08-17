Де і коли в Україні похолодає найбільше: синоптики дали прогноз

У суботу, 17 серпня, південно-східна частина України залишиться в теплій повітряній масі, на решті території очікується похолодання.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у східних областях України очікуються грозові дощі, місцями значні дощі та шквали 15-20 м/с.

У північних, більшості центральних областей, вночі також у Приазов'ї та Криму місцями пройдуть короткочасні дощі, можливі грози; на решті території – без опадів.

Похолодання в Україні Ілюстрація

Вітер північно-західний (у східних областях переважно південний), 5-10 м/с. Температура у південній і східній частині вночі 14-19°, вдень 24-28°; на решті території вночі 9-14°, вдень 18-23° (у Карпатах вночі 5-10°, вдень 11-16°).

У Києві місцями короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень близько 20°.

Як повідомляв OBOZREVATEL, до кінця поточного тижня найсильніше похолодання в Україні буде в західній частині, де максимальна температура повітря не перевищить +23 градуси. Місцями очікується навіть +14.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram