Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Суспільство

Де і коли в Україні похолодає найбільше: синоптики дали прогноз

2.1т Читати матеріал російською

У суботу, 17 серпня, південно-східна частина України залишиться в теплій повітряній масі, на решті території очікується похолодання.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у східних областях України очікуються грозові дощі, місцями значні дощі та шквали 15-20 м/с.

У північних, більшості центральних областей, вночі також у Приазов'ї та Криму місцями пройдуть короткочасні дощі, можливі грози; на решті території – без опадів.

Новини
"Діставайте пуховики!" Українців попередили про різке погіршення погоди

Похолодання в Україні

Похолодання в Україні

Ілюстрація

Вітер північно-західний (у східних областях переважно південний), 5-10 м/с. Температура у південній і східній частині вночі 14-19°, вдень 24-28°; на решті території вночі 9-14°, вдень 18-23° (у Карпатах вночі 5-10°, вдень 11-16°).

У Києві місцями короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень близько 20°.

Де і коли в Україні похолодає найбільше: синоптики дали прогноз

Як повідомляв OBOZREVATEL, до кінця поточного тижня найсильніше похолодання в Україні буде в західній частині, де максимальна температура повітря не перевищить +23 градуси. Місцями очікується навіть +14.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
4
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...