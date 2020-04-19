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19 квітня • оновлено в 08:21
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Де гуляти з дитиною на карантині: знайшлася альтернатива дитячому майданчику

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Прогулянка з дитиною на дитячому майданчику вкрай небезпечна в ситуації пандемії коронавірусу COVID -19 , але існує прийнятна альтернатива.

Про це в ефірі ObozTV розповів сімейний лікар Владислав Ващенко. "Дитячі майданчики закрили не просто так. Там йде контакт з поверхнями. Відомо, що коронавірусна інфекція стійка на металах, на дереві. Всю гірку ви все одно антисептиком не обробите, всю лавку не обробите, всю землю ви не обробите. Дитина впала, встала, доторкнулася до обличчя руками – все", – пояснив він.

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У якості альтернативи дитячим майданчикам лікар запропонував два варіанти. Перший – виїхати з дитиною за місто і там погуляти, не контактуючи ні з ким, тримаючи дитину на руках. Але така прогулянка також може бути небезпечною, і батьки повинні усвідомлювати це, підкреслив медик.

У той же час він порекомендував найбільш прийнятну і найбільш безпечну заміну дитячому майданчику і прогулянці.

"Якщо ви будете частіше провітрювати приміщення, якщо ви поставите вдома зволожувач, по можливості – дезінфекатор або очищувач повітря, цим ви забезпечите краще самопочуття дітей, себе і не будете наражати на небезпеку інших", – пояснив медик.

Як писав OBOZREVATEL:

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Коронавірус Карантин в Україні Ексклюзив
Місце
Україна
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