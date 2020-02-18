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18 лютого • оновлено в 09:03
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"Де Франківськ, а де – російський шансон": Кондратюк пояснив популярність російської попси в Україні

1.1т
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Українські підлітки слухають російський реп, тому що їм зрозумілий зміст тексту, який вони хочуть чути.

Таку думку в інтерв'ю OBOZREVATEL озвучив український продюсер Ігор Кондратюк. За його словами, саме тому російська поп-музика все ще популярна в Україні в цілому, незважаючи на агресію в Криму і війну на Донбасі (повний текст інтерв'ю читайте тут).

"Люди слухають те, що зрозуміло. Нашого шоу-бізнесу не вистачає, щоб закрити побажання 40 млн українців. Тому російськомовний контент також популярний і в західних областях України. Колись у Франківську була популярною радіостанція "Шансон". Хоча де Франківськ, а де – російський шансон. Українські підлітки теж слухають російськомовний реп тому, що він несе зміст, який вони хочуть чути. Але все це не дає ніякої, навіть піввідсоткового можливості російським реперам приїжджати в Україну взагалі", – запевнив він.

Ігор Кондратюк

Ігор Кондратюк

При цьому, якщо ж українці слухають російських виконавців, які агресивно ставляться до України або до українців – це, за його словами, вже клініка.

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"Наше суспільство відкрите, тому держава повинна оберігати свій культурний простір від заїжджих артистів, які підтримують агресію проти нашої країни. Держава повинна захищати громадян, які страждають від агресивних дій сусіда всередині країни, в межах державних кордонів", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ігор Кондратюк заявив, що російські артисти, які підтримали агресію президента Володимира Путіна щодо України, не можуть нести меседж культури, а тільки пропаганду війни і поневірянь.

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Автор
Катерина Іванова
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі Анексія Криму
Особа
Ігор Кондратюк
Місце
Україна
Теги
Новини Росії шоу-бизнес
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