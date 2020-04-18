Де дивитися богослужіння на Великдень-2020: список каналів

У зв'язку із загрозою коронавірусу українців закликали дотримуватися карантину і залишатися вдома на Великдень. Через це низка телеканалів транслюватимуть святкові богослужіння.

Із закликом "пересидіти" Великдень вдома напередодні виступив президент України Володимир Зеленський, щоб "наші батьки жили довше, щоб наші діти були щасливі, щоб кохані люди були завжди поруч".

Так, богослужіння Православної церкви України покажуть телеканали 1+1 та UA:Перший в ніч із 18 на 19 квітня з 23:00 до 3:00.

Трансляція з Української православної церкви (МП) буде доступна в цей самий час на телеканалах Інтер та Україна.

Зі свого боку богослужіння Української греко-католицької церкви можна буде подивитися вранці в неділю, 19 квітня, із 7:30 до 11:00 на телеканалах ICTV та UA:Перший.

Офіс президента

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