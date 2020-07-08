ДБР звинуватило Корецького у брехні і спекуляціях
Державне бюро розслідувань звинуватило керівника слідчої групи Олега Корецького, який веде більшість справ проти Порошенка, у спекуляціях у зв'язку з його звільненням.
Відповідну заяву відомство опублікувало на офіційному сайті та на сторінці Facebook. Зазначається, що майбутнє звільнення пов'язане з "фактами "зливу" службової інформації у кримінальних провадженнях, що знайшли своє підтвердження під час службового розслідування із застосуванням поліграфа".
Разом з тим, заяву Корецького щодо тиску на нього у ДБР назвали такою, що не відповідає дійсності і є політично-мотивованою.
"Крім того, дії вказаного працівника ДБР містять окремі ознаки кримінального правопорушення, а саме розголошення відомостей досудового розслідування. Управління внутрішнього контролю ДБР перевірить інформацію, викладену в публічних заявах зазначеного працівника Бюро", – зазначили у заяві.
Водночас самого Корецького у заяві звинуватили у брехні, заявивши, що він нібито неодноразово "звертався до прокурорів з проханням погодити підозру колишньому високопосадовцю (Порошенку – ред.)".
"З огляду на те, якими засобами масової інформації розповсюджуються вказані відомості, зайвий раз підтверджується намагання одного з фігурантів кримінальних проваджень, які розслідуються ДБР, здійснювати інформаційний та політичний тиск на орган досудового розслідування", – вважають у ДБР.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
п'ятий президент України розповів про те, що керівник слідчої групи ДРБ Олег Корецький, який очолював розслідування, повідомив про відсутність складу злочину і про те, що на нього здійснювався тиск із метою продовжити політичні переслідування проти Порошенка;
Також Корецький заявив, що колишній адвокат Януковича, заступника директора ДБР Олександр Бабіков вимагав від слідчих викликати на допити п'ятого президента України Петра Порошенка, попри те, що знав про відсутність складу злочину у справі.