ДБР звинуватило Корецького у брехні і спекуляціях

Державне бюро розслідувань звинуватило керівника слідчої групи Олега Корецького, який веде більшість справ проти Порошенка, у спекуляціях у зв'язку з його звільненням.

Відповідну заяву відомство опублікувало на офіційному сайті та на сторінці Facebook. Зазначається, що майбутнє звільнення пов'язане з "фактами "зливу" службової інформації у кримінальних провадженнях, що знайшли своє підтвердження під час службового розслідування із застосуванням поліграфа".

Разом з тим, заяву Корецького щодо тиску на нього у ДБР назвали такою, що не відповідає дійсності і є політично-мотивованою.

"Крім того, дії вказаного працівника ДБР містять окремі ознаки кримінального правопорушення, а саме розголошення відомостей досудового розслідування. Управління внутрішнього контролю ДБР перевірить інформацію, викладену в публічних заявах зазначеного працівника Бюро", – зазначили у заяві.

Водночас самого Корецького у заяві звинуватили у брехні, заявивши, що він нібито неодноразово "звертався до прокурорів з проханням погодити підозру колишньому високопосадовцю (Порошенку – ред.)".

"З огляду на те, якими засобами масової інформації розповсюджуються вказані відомості, зайвий раз підтверджується намагання одного з фігурантів кримінальних проваджень, які розслідуються ДБР, здійснювати інформаційний та політичний тиск на орган досудового розслідування", – вважають у ДБР.

Корецького звинуватили у спекуляціях і брехні. Facebook ДБР

Корецького звинуватили у спекуляціях і брехні. Офіційний сайт ДБР

Як повідомляв OBOZREVATEL: