ДБР зобов'язали розслідувати можливі фальсифікації в справі Шеремета

Суд скасував постанову про припинення провадження щодо можливої фальсифікації кримінального провадження щодо загибелі журналіста Павла Шеремета, раніше закритого в Державному бюро розслідувань.

Про це йдеться в повідомленні на Facebook-сторінці адвокатського об'єднання "OK Legal". Так, адвокат обвинуваченої медсестри Яни Дугар Віталій Коломієць оскаржив в суді рішення ГБР припинити справу про можливу фальсифікацію експертизи ходи Дугар.

Суддя Володимир Бугіль вирішив задовольнити скаргу адвоката і постановив відновити кримінальне провадження.

Захист вважає, що єдиний доказ причетності Дугар – експертиза – має ознаки фальсифікації. Це стосується, зокрема, дослідження її ходи. Захист подав у ДБР заяву про злочин і, як наслідок, в квітні було відкрито кримінальне провадження.

Однак уже в червні слідчий бюро це провадження закрив.

Рішення суду. OK LEGAL / Facebook

"Окремі посадовці Державного бюро розслідувань покривали фальсифікаторів справи Шеремета особливо завзято. Спочатку ДБР три місяці не реєструвало заяву про злочин, ховаючись між адресами. Після нашої апеляції зареєстрували, але два місяці "порозслідувати" і винесли постанову про закриття. Ну як "порозслідувати" : допитали "психолога по ході" і головного слідчого, а ті сказали, що нічого не фальсифікували і крапка – винесли постанову про закриття", – сказано в повідомленні.

OK LEGAL / Facebook

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