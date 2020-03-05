ДБР зажадало доступу до документації "Прямого": на каналі відреагували

Телеканал "Прямий" 3 березня отримав ухвалу Печерського районного суду Києва, відповідно до якої канал зобов'язаний до 18 березня надати слідчим ДБР, тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю їх вилучення).

Фото ухвали з'явилося на сайті каналу (щоб подивитися, доскрольте до кінця).

Керівництво каналу заявило, що вважає ухвалу незаконною та необґрунтованою, та такою, що постановлена незаконним складом суду, адже належним судом для розгляду даного клопотання є Шевченківський районний суд міста Києва. ДБР знаходиться поза межами територіальної юрисдикції Печерського районного суду міста Києва.

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Окрім того, розгляд клопотання ДБР у суді відбувався без участі представників каналу, що є грубим порушенням вимог кримінального процесуального закону.

"Понад те, більшість документів, котрі хочуть отримати слідчі перебувають у державних реєстрах, доступ до яких і так є у ДБР. Зокрема йдеться про Статут Телеканалу, свідоцтва та патенти об'єктів інтелектуальної власності, реєстр рухомого і нерухомого майна, а також уся поквартальна фінансова звітність", – сказано у заяві телеканалу.

Саме тому телеканал такі дії ДБР і Печерського суду розглядає як спосіб тиску та намагання заблокувати діяльність незалежного засобу масової інформації, а тому буде оскаржувати цю ухвалу в судовому порядку.

"Наголошуємо, що навіть попри те, що такі дії є незаконними, аби не створювати штучних підстав для проведення обшуку, через невиконання Ухвали суду, телеканал має намір надати слідчим тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення", – заявили на каналі.

prm.ua

prm.ua

prm.ua

prm.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, у студію телеканалу "Прямий" увечері 7 листопада під час ефіру увірвалися люди в масках, камуфляжі і зі зброєю. За кілька секунд стало зрозуміло, що "захоплення" виявилося постановкою, однак вона дуже налякала деяких глядачів у студії.

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