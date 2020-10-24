ДБР запустить "гарячу лінію" в день виборів: на кого можна поскаржитися

У день проведення місцевих виборів-2020, 25 жовтня, Державне бюро розслідувань запустить "гарячу лінію" для повідомлень, пов'язаних із порушенням виборчого законодавства.

По телефону поскаржитися можна буде на суб'єкти, підслідні ДБР, повідомили в пресслужбі правоохоронного органу.

ДБР працюватиме в посиленому режимі і приймати повідомлення про можливі кримінальні правопорушення, вчинені:

високопосадовцями (народні депутати, члени Центральної виборчої комісії);

правоохоронцями та військовослужбовцями;

суддями.

У разі наявної інформації про кримінальні правопорушення, пов’язані з виборчим процесом, повідомити про злочин можна за номером телефону: (044) 294-64-63

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, під час голосування на виборчій дільниці необхідно бути обережними у своїх діях, щоб не порушити закон. ЦВК опублікувала перелік дій, заборонених у приміщенні для голосування