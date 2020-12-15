ДБР вручило Чорновол підозру у вбивстві на Майдані. Документ

Державне бюро розслідувань (ДБР) вручило екснардепці Тетяні Чорновол підозру в нібито вбивстві на Майдані.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook. Чорновол також оприлюднила копії вручених їй документів (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Дякую всім, що підтримують мене сьогодні, й всім з ким я була на Майдані у 2013-2014-му. Ось, щойно вручене обвинувачення за участь у Революції Гідності", – написала вона.

Про те, що їй мають вручити вказане обвинувачення, активістка написала на своїй сторінці у Facebook 14 грудня. Вона наголосила на тому, що обвинувачення проти неї сфальсифікували. А те, що відбувається, назвала "розправою над нею й актом залякування інших учасників Революції Гідності через їхню активну державницьку позицію та страх влади перед новим Майданом".

Вручення обвинувачення Чорновол означає, що слідство завершилося і справу щодо неї готуються передати в суд. Екснардепка підкреслила, що за статтею про умисне вбивство їй може загрожувати вища міра покарання.

Чорновіл показала копії документів звинувачення Facebook Тетяна Чорновол

Вона опри оприлюднила їх в соцмережі Facebook Тетяна Чорновол

За словами Чорновол, справа сфальсифікована Facebook Тетяна Чорновол

Справу стосовно активістки готуються передати до суду Facebook Тетяна Чорновол

Чорновол назвала справу "залякуванням активістів Майдану" Facebook Тетяна Чорновол

Пост активістки у соцмережі Facebook Тетяна Чорновол

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