ДБР вручило Чорновол підозру у вбивстві на Майдані. Документ

Державне бюро розслідувань (ДБР) вручило екснардепці Тетяні Чорновол підозру в нібито вбивстві на Майдані.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook. Чорновол також оприлюднила копії вручених їй документів (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Дякую всім, що підтримують мене сьогодні, й всім з ким я була на Майдані у 2013-2014-му. Ось, щойно вручене обвинувачення за участь у Революції Гідності", – написала вона.

Про те, що їй мають вручити вказане обвинувачення, активістка написала на своїй сторінці у Facebook 14 грудня. Вона наголосила на тому, що обвинувачення проти неї сфальсифікували. А те, що відбувається, назвала "розправою над нею й актом залякування інших учасників Революції Гідності через їхню активну державницьку позицію та страх влади перед новим Майданом".

Вручення обвинувачення Чорновол означає, що слідство завершилося і справу щодо неї готуються передати в суд. Екснардепка підкреслила, що за статтею про умисне вбивство їй може загрожувати вища міра покарання.

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