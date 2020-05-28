ДБР влаштувало чергову провокацію у Музеї Гончара: вручили сумнівні документи і втекли

Представник Державного бюро розслідувань завітав до Музею Гончара, який нещодавно штурмували спецпризначенці, та надав документ про нібито арешт 42 картин.

Після цього він попросив директора установи Петра Гончара написати від руки про отримання цього документу та його відповідальність, однак не дозволив зробити навіть копію записки. Про це розповіла медіа-координаторка Музею Юлія Новосельцева у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"Сьогодні, 28 травня приблизно о 13:30, в музей прийшли люди. Представилися представниками ДБР, здалеку показали свої посвідчення Петру Івановичу. Один з них представився слідчим. Надав документ про арешт 42 картин. Та попросив написати від руки про отримання цього документу та його відповідальність. Копію цієї записки він не дав. Сфотографувати цей документ Петру Івановичу також не дав", – написала вона.

Новосельцева уточнила, що чоловік, який представився слідчим ДБР, відмовився відповідати на будь-які питання, а після вимоги показати документ та дати його сфотографувати, почав тікати.

"Ми пройшли з ним до мосту Патона, але він потім вскочив у машину без номерів, наїхав мені на лівий черевик та поїхав. Люблять цирк. То буде вам цирк! Ще додам, що він відмовився відповідати на всі інші питання. Сказав "пишіть у ДБР, роз‘яснимо вам у розумні строки", – написала Новосельцева.

Вона додала, що цей слідчий був одним із представників ДБР, який брав участь у штурмі Музею Гончара 26 травня.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв:

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