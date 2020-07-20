ДБР цікавить саме "Прямий" та інші медіа, які мають проукраїнську позицію, – Княжицький

Марина Погорілко Суспільство 20:23, 20.07.2020 Оновлено: 20:29, 20.07.2020

Телеканал "Прямий" займає об'єктивну проукраїнську позицію, і немає жодних підстав для переслідування його силовими органами.

Про це в ефірі "Прямого" заявив народний депутат фракції "Європейська Солідарність" Микола Княжицький.

"У студії "Прямого" завжди є представники держвлади, політики зі "Слуги народу". Тобто канал займає об'єктивну проукраїнську позицію. Тому не правильно переслідувати "Прямий" лише за те, що цей канал є певною мірою опозиційний, але відповідає стандартам. Інше питання – чому не переслідують канали Медведчука. Хоча це абсолютне промивання мізків та спотворення інформації. Але наші силові органи цікавить саме "Прямий". А також інші медіа, які мають проукраїнський порядок денний, є патріотичними й підтримують незалежність України, її мову та культуру", – сказав політик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, керівник слідчої групи ДБР Олег Корецький розповів, що керівництво Бюро давало вказівки слідчим вжити заходів для арешту телеканалу "Прямий" як речового доказу, внаслідок чого канал мав припинити свою діяльність.

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